Süper Lig maçında dün Fenerbahçe, lig sonuncusu Karagümrük’e 2-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe yönetimi Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda acil durum toplantısı gerçekleştirdi.

🎥 Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek, başkan Sadettin Saran ile görüşmek üzere kulüp binasına geldi. pic.twitter.com/EY0l75kCHC — AA SPOR (@aa_spor) March 14, 2026

Teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek, Başkan Sadettin Saran ile görüşmek üzere kulüp binasına geldi.

Görüşme kritik bir toplantı olarak başladı.

Toplantının ardından en az bir yol ayrımının yaşanması beklenirken, her iki isimle de yolların ayrılma ihtimali gündemde. Yönetim kurulunun nihai kararını, saat 18.00’de yapacağı toplantının ardından açıklaması bekleniyor.