İngiltere'nin Nottinghamshire eyaletinde yaklaşık 20 senedir hizmet veren ve kendine özgü "çikolata pizzalarıyla bilinen Gourmet Chocolate Pizza Co, tüm faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.
Dev çikolata markası üretimi durdurdu: Piyasada deprem etkisi yarattı
İngiltere'nin vazgeçilmez çikolata markalarından olan ve 20 senedir hizmet veren "Gourmet Chocolate Pizza Co" tüm faaliyetlerini sona erdirdi.
İNTERNETTEN PAYLAŞTIĞI MESAJLA ÜRETİMİ DURDURDU
2007 senesinde faaliyetlerine başlayan ve Belçika çikolatasından ürettiği el yapımı hediyelik ürünlerle müşterilerine hizmet veren marka, müşterilerine internet üzerinden paylaştığı mesajla veda etti.
Şirketin resmi tasfiye süreci için alacaklıların 12 Mart Perşembe günü bir araya gelmesi ve bir tasfiye memurunun atanması bekleniyor.
ÇALIŞAN SAYISI DA AZALMIŞTI
Maddi varlıkları 2024 senesinden 2025 senesinde kadar yaklaşık 34 bin sterlin düşerek 125 bin sterline gerileyen şirket çalışan sayısını da 30’dan 18’e indirmişti.
Sosyal medyada aktifliğini devam ettiren firmanın birden faaliyetlerini durdurması sonrası bazı müşterilerin siparişlerini teslim alamadıkları yönünde şikayette bulunduğu ifade edildi.