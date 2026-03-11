ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırılar 28 Şubat’tan bu yana sürerken, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan ticari gemiler sık sık saldırıya uğruyor. Bugün 3 geminin daha Hürmüz Boğazı’nda hedef alındığını bildirirken, 28 Şubat’tan bu yana saldırıya uğrayan gemi sayısı 14’e yükseldi.

En son saldırıya uğrayan gemilerden Tayland bayraklı Mayuree Naree kuru yük gemisinin makine dairesi hasar aldı ve gemide yangın çıktı. Geminin sahibi Precious Shipping, 3 mürettebattan haber alınamadığını açıklayarak, personelin makine dairesinde mahsur kalmış olabileceğini bildirdi. Geriye kalan 20 mürettebatın güvenli biçimde tahliye edildiğini ve Umman’a ulaştığını aktaran Precious Shipping, kayıp 3 mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatıldığını ayrıca duyurdu.