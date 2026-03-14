İslam Memiş, dolandırıcıların hedefinde olan ev, arsa ve dükkan sahipleri için e-Devlet üzerinden sunulan “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi” uygulamasının hayati önem taşıdığını belirtti. Memiş, vatandaşların sadece birkaç dakikasını alacak bu işlemle, taşınmazlarını dijital bir zırhla koruyabileceğini ifade etti.
İslam Memiş’ten milyonlarca vatandaşa ‘e-Devlet’ ve 'tapu' uyarısı: Her şeyinizi kaybedebilirsiniz
İslam Memiş, artan dijital dolandırıcılık vakalarına karşı mülk sahiplerini uyardı. Tapu güvenliğini sağlamak için e-Devlet üzerinden yapılabilen "tapu kilitleme" sistemini hatırlatan Memiş, "Sahte vekalet ve kimlik hırsızlığına karşı mülkünüzü koruma altına alın" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
"Son dönemde sahte vekaletle yapılan satış girişimleri ve kimlik bilgisi sızıntıları ciddi bir risk oluşturuyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden mülklerini kilitleyerek bu kirli girişimlerin önüne geçebilir"
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan bu hizmet, mülk sahibinin bizzat onayı olmadan taşınmaz üzerinde hiçbir işlem yapılmasına izin vermiyor. Sistem aktif hale getirildiğinde tapu siciline işlenen beyan sayesinde satış ve devir işlemleri durdurulur.
Mülk sahibinin yazılı onayı olmadan taşınmaz üzerine ipotek konulamaz. Sahte vekaletnamelerle tapu dairesine giden dolandırıcılar, sistem engelini aşamaz.
Mülkünüzü dolandırıcılara karşı korumak için şu adımları izleyebilirsiniz:
e-Devlet kapısına kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Arama kısmına "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü" yazın.
Hizmet listesinden "İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi" sekmesine tıklayın. İlgili taşınmazınızı seçerek "Beyan Tesis Et" butonunu aktif hale getirin.
Bu işlemden sonra, mülk üzerinde herhangi bir işlem yapılmak istendiğinde sistem otomatik olarak mülk sahibinin bizzat başvurusunu veya beyanını şart koşuyor.