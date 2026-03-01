ABD’li akademisyen ve enerji uzmanı Umud Shokri, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler nedeniyle Brent petrol fiyatlarının yüzde 20 ila 50 artabileceğini öne sürdü.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat sabahı İran’a yönelik başlattığı geniş çaplı hava harekatının ardından, İran’ın misillemeleri ve ABD-İsrail operasyonları karşılıklı devam ediyor.

Donald Trump, CBS News’e verdiği röportajda İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğü iddialarına ilişkin diplomatik çözüm ihtimalini yorumladı: “Şu an bir gün öncesine göre çok daha kolay olduğu aşikar. Çünkü ağır bir darbe alıyorlar. Bu ülke için harika bir gün, dünya için harika bir gün.”

Gece yarısı Hürmüz Boğazı’ndaki gemilerin geri döndüğü bildirilirken, DW’ye göre boğaz İran Devrim Muhafızları tarafından kapatıldı. Petrol ve doğalgaz ticaretinin önemli geçiş yolu olan Hürmüz Boğazı’na uluslararası gözler çevrildi.

George Mason Üniversitesi’nden akademisyen ve enerji uzmanı Umud Shokri, Hürmüz Boğazı’ndaki durumun piyasalarda sert reaksiyona yol açabileceğini belirterek şunları söyledi:

- Arz endişeleri nedeniyle Brent petrol fiyatı başlangıçta yüzde 20-50 artabilir.

- ABD’de benzin fiyatları galon başına 1-2 dolar veya daha fazla yükselebilir; bu durum taşımacılık ve üretim maliyetlerini artırarak ekonomiye baskı yapar.

- Enflasyon beklentilerinin yükselmesi, FED’in daha sıkı para politikası uygulama süresini uzatabilir ve tüketici harcamaları ile gıda ve sanayi ürünleri fiyatlarını etkileyebilir.

Shokri, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının hem askeri hem diplomatik dengeleri değiştireceğini vurguladı:

“Boğazın kapatılması, ABD ve müttefiklerinin geçişi yeniden açmak için harekete geçmesi durumunda daha geniş çaplı askeri müdahale riskini artırabilir. Yükselen petrol fiyatları ve küresel ekonomik etkiler, diplomatik baskıyı artırarak gerilimin azaltılmasına yol açabilir. Kısa vadede askeri tırmanış, sonrasında ise ekonomik maliyetler arttıkça ateşkes yönünde uluslararası baskı artabilir.”

Brent petrol fiyatı an itibarıyla 72,87 dolardan işlem görüyor.