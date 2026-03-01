Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Dünya Hamaney suikastının sırları: ABD basını yazdı

Hamaney suikastının sırları: ABD basını yazdı

Orta Doğu’da gerilim, nükleer müzakerelerin gölgesinde tarihinin en kritik noktasına ulaştı. ABD ve İsrail’in İran’ın kalbi Tahran’a yönelik düzenlediği iddia edilen operasyonun detayları sızmaya başladı. İran dini lideri Ali Hamaney nasıl öldürüldü? New York Times yazdı.

Nefes'in New York Times'a dayandırdığı iddialara göre, operasyonun merkezinde CIA’in aylar süren teknik takibi yer alıyor. İşte sızan o operasyonun perde arkası...

CIA'İN 'YÜKSEK DOĞRULUK' PAYLAŞIMI

İddialara göre, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), İran dini lideri Ali Hamaney’i aylardır adım adım takip ediyordu. Operasyonun fitilini ateşleyen ise Cumartesi sabahı Tahran’ın merkezindeki bir yerleşkede yapılacak olan üst düzey güvenlik zirvesi oldu. CIA’in, Hamaney’in de bu toplantıda olacağına dair "yüksek doğruluk" oranına sahip istihbaratı İsrail birimleriyle paylaştığı öne sürülüyor.

GECE DEĞİL, GÜNDÜZ SALDIRISI

Sızan raporlara göre, başlangıçta gece karanlığında yapılması planlanan saldırı, istihbarat akışıyla birlikte Cumartesi sabahına çekildi. Operasyona dair öne çıkan diğer detaylar şöyle:

Uçakların kalkışından yaklaşık 2 saat 5 dakika sonra, yerel saatle 09:40 civarında füzeler hedef yerleşkeye isabet etti.

Saldırıda az sayıda ancak uzun menzilli ve yüksek isabet yeteneğine sahip mühimmatların kullanıldığı belirtiliyor.

Yerleşkede sadece Hamaney’in değil; Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur ve Savunma Bakanı Aziz Nasirzade gibi kritik isimlerin de olduğu iddia ediliyor.

Amerikan medyasında yer alan değerlendirmelere göre bu operasyon, ABD ve İsrail için "kritik ve erken bir zafer" anlamına geliyor. Geçen yıl yaşanan 12 günlük savaşın ardından derinleşen istihbarat paylaşımının, İran’ın savunma hattındaki açıkları ortaya çıkardığı savunuluyor.

Dünya gündemine bomba gibi düşen bu iddialara rağmen Beyaz Saray ve CIA kanadından henüz resmi bir onaylama gelmedi. Tahran hattında ise sessizlik ve teyit edilmemiş raporlar uçuşmaya devam ediyor.

