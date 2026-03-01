Guardiola iftar molasını yuhalayan Leeds taraftarına haddini bildirdi

Guardiola, "Ramazan nedeniyle oruç tutan insanlar var. Niye oyuna 1-2 dakika ara verince yuhalıyorsunuz? Dinlere saygı gösterin! Modern dünyada yaşıyoruz öyle değil mi? Bakın şu an dünyada neler olup bittiğini açın izleyin. Bugün neler oldu izleyin. Bütün mesele tüm dinlere saygı göstermektir. Sorun ne?" ifadelerini kullandı.