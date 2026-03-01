Yeniçağ Gazetesi
01 Mart 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Guardiola iftar molasını yuhalayan Leeds taraftarına haddini bildirdi

Guardiola iftar molasını yuhalayan Leeds taraftarına haddini bildirdi

Manchester City’nin deplasmanda Leeds United’ı Semenyo’nun golüyle 1-0 yendiği maçın ardından Pep Guardiola, ev sahibi ekibin taraftarlarının Ramazan ayı nedeniyle verilen iftar molasını yuhalamasına sert tepki gösterdi.

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Guardiola iftar molasını yuhalayan Leeds taraftarına haddini bildirdi - Resim: 1

Premier Lig’de zirve takibini sürdüren Manchester City zorlu Leeds United deplasmanında Semenyo’nun ilk yarının son dakikalarında attığı golle sahada 1-0 galip ayrıldı ve puanını 59’a çıkardı.

1 6
Guardiola iftar molasını yuhalayan Leeds taraftarına haddini bildirdi - Resim: 2

Ramazan ayı nedeniyle Premier Lig yönetimi iftar saatine denk gelen maçlarda müslüman futbolcuların oruçlarını açmaları için mola uygulamasını başlattı.

2 6
Guardiola iftar molasını yuhalayan Leeds taraftarına haddini bildirdi - Resim: 3

Leeds United-Manchester City maçının 12’inci dakikasında futbolcuların oruçlarını açmaları için mola verildi. Stadyum skor tabelasına verilen molanın sebebi yazıldı.

3 6
Guardiola iftar molasını yuhalayan Leeds taraftarına haddini bildirdi - Resim: 4

Leeds United taraftarları müslüman futbolcular için uygulanan bu molayı yuhalayarak saygısız bir tavır sergiledi.

4 6
Guardiola iftar molasını yuhalayan Leeds taraftarına haddini bildirdi - Resim: 5

Maç sonu Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Leeds United taraftarının bu saygısızlığına sert tepki gösterdi.

5 6
Guardiola iftar molasını yuhalayan Leeds taraftarına haddini bildirdi - Resim: 6

Guardiola, "Ramazan nedeniyle oruç tutan insanlar var. Niye oyuna 1-2 dakika ara verince yuhalıyorsunuz? Dinlere saygı gösterin! Modern dünyada yaşıyoruz öyle değil mi? Bakın şu an dünyada neler olup bittiğini açın izleyin. Bugün neler oldu izleyin. Bütün mesele tüm dinlere saygı göstermektir. Sorun ne?" ifadelerini kullandı.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro