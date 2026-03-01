Premier Lig’de zirve takibini sürdüren Manchester City zorlu Leeds United deplasmanında Semenyo’nun ilk yarının son dakikalarında attığı golle sahada 1-0 galip ayrıldı ve puanını 59’a çıkardı.
Guardiola iftar molasını yuhalayan Leeds taraftarına haddini bildirdi
Manchester City’nin deplasmanda Leeds United’ı Semenyo’nun golüyle 1-0 yendiği maçın ardından Pep Guardiola, ev sahibi ekibin taraftarlarının Ramazan ayı nedeniyle verilen iftar molasını yuhalamasına sert tepki gösterdi.Derleyen: Furkan Çelik
Ramazan ayı nedeniyle Premier Lig yönetimi iftar saatine denk gelen maçlarda müslüman futbolcuların oruçlarını açmaları için mola uygulamasını başlattı.
Leeds United-Manchester City maçının 12’inci dakikasında futbolcuların oruçlarını açmaları için mola verildi. Stadyum skor tabelasına verilen molanın sebebi yazıldı.
Leeds United taraftarları müslüman futbolcular için uygulanan bu molayı yuhalayarak saygısız bir tavır sergiledi.
Maç sonu Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Leeds United taraftarının bu saygısızlığına sert tepki gösterdi.
Guardiola, "Ramazan nedeniyle oruç tutan insanlar var. Niye oyuna 1-2 dakika ara verince yuhalıyorsunuz? Dinlere saygı gösterin! Modern dünyada yaşıyoruz öyle değil mi? Bakın şu an dünyada neler olup bittiğini açın izleyin. Bugün neler oldu izleyin. Bütün mesele tüm dinlere saygı göstermektir. Sorun ne?" ifadelerini kullandı.