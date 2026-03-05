Borsa İstanbul bünyesindeki BIST 100 endeksi, seansın ilk devresinde yüzde 1,29 yükselişle 13.109,66 puan seviyesine ulaştı.

Günün başlangıcından itibaren yukarı yönlü ivmelenen BIST 100 endeksi, saat 13.00 sularında dünkü kapanışın 166,47 puan ve yüzde 1,29 üzerine çıkarak 13.109,66 puana yerleşti. Toplamda 64,5 milyar liralık ticaret hacmi gerçekleşti. Bankacılık sektör endeksi yüzde 1,81 prim yaparken, holdinglerin endeksi ise yüzde 0,33 gerileme kaydetti.

Sektörel bazda en belirgin artış yüzde 4,15 oranıyla finansal kiralama faktoringde görülürken, en sert düşüş yüzde 0,61 ile madencilik grubunda yaşandı. Dünya borsaları, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklere rağmen Hürmüz Boğazı trafiğinin açılma ihtimali ve ABD istihdam verilerinin gücüyle olumlu bir tablo çiziyor. Borsa İstanbul tarafında da endeks, küresel havaya uyum sağlayarak ilk yarıyı alıcılı kapattı.

Uzmanlar, günün devamında jeopolitik süreçler ve Orta Doğu haberlerinin yanı sıra iç piyasada para istatistiklerini, dışarıda ise Avro Bölgesi perakende verileriyle ECB Başkanı Lagarde’ın mesajlarının izleneceğini kaydederek, teknik bakımdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.