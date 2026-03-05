SGK uzmanı Özgür Erdursun kuruşu kuruşuna açıkladı: Tüm emeklilerin temmuz maaş hesabı değişti

SSK ve Bağ-Kur emeklileri

%13 Zam Olması Durumunda Hesaplamalar

20.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 22.600 TL olur.

21.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 23.730 TL olur.

22.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 24.860 TL olur.

23.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 25.990 TL olur.

24.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 27.120 TL olur.

25.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 28.250 TL olur.

30.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 33.900 TL olur.

35.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 39.550 TL olur.

40.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 45.200 TL olur.

50.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 56.500 TL olur.

75.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 84.750 TL olur.

100.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 113.000 TL olur.