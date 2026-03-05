Milyonlarca emekliye ocak ayında yüzde 12,19 oranında zam gerçekleştirilmişti. Ancak bu zam en düşük emekli maaşını 20 bin TL seviyesine Bu noktada iktidar, en düşük emekli aylığını 20 bin TL’ye sabitleme kararı almıştı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun kuruşu kuruşuna açıkladı: Tüm emeklilerin temmuz maaş hesabı değişti
Emekli maaşlarında Temmuz hesabı tamamen değişti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon verileri ışığında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için beklenen yeni rakamları açıkladı. Hangi maaşa ne kadar zam gelecek?
Pek çok emekli umduğu zammı ocak ayında bulamamıştı. Gözler ise şimdiden emekli aylıklarına temmuz ayında yapılacak olan zamma döndü. TÜİK verileri ile emeklinin alacağı maaş farkı zammı belli oluyor. Ocak-Haziran ve enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.
SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılı, emekliler için enflasyon farkı ve toplu sözleşme zamlarının yeniden belirleneceği kritik bir dönem olacağını söyledi.
YouTube yayınında konuşan Erdursun, Mevcut ekonomik veriler ışığında enflasyonun bu seyirde devam etmesi durumunda, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 13 ile 15 arasında bir enflasyon farkı oluşmasını beklediğini söylerken, memur ve memur emeklileri için ise bu oranların toplu sözleşme dinamikleriyle birlikte yüzde 9 ile 11 bandında kalacağının altını çizdi.
Erdursun yayında 3 farklı senaryoda tüm emeklinin alacağı maaş zammını tek tek hesapladı. Erdursun şunları dile getirdi:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri
%13 Zam Olması Durumunda Hesaplamalar
20.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 22.600 TL olur.
21.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 23.730 TL olur.
22.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 24.860 TL olur.
23.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 25.990 TL olur.
24.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 27.120 TL olur.
25.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 28.250 TL olur.
30.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 33.900 TL olur.
35.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 39.550 TL olur.
40.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 45.200 TL olur.
50.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 56.500 TL olur.
75.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 84.750 TL olur.
100.000 TL mevcut maaş, %13 zamla 113.000 TL olur.
%14 Zam Olması Durumunda Hesaplamalar
20.000 TL mevcut maaş, %14 zamla 22.800 TL olur.
21.000 TL mevcut maaş, %14 zamla 23.940 TL olur.
22.000 TL mevcut maaş, %14 zamla 25.080 TL olur.
23.000 TL mevcut maaş, %14 zamla 26.220 TL olur.
24.000 TL mevcut maaş, %14 zamla 27.360 TL olur.
25.000 TL mevcut maaş, %14 zamla 28.500 TL olur.
30.000 TL mevcut maaş, %14 zamla 34.200 TL olur.
35.000 TL mevcut maaş, %14 zamla 39.900 TL olur.
40.000 TL mevcut maaş, %14 zamla 45.600 TL olur.
50.000 TL mevcut maaş, %14 zamla 57.000 TL olur.
75.000 TL mevcut maaş, %14 zamla 85.500 TL olur.
100.000 TL mevcut maaş, %14 zamla 114.000 TL olur.
%15 Zam Olması Durumunda Hesaplamalar
20.000 TL mevcut maaş, %15 zamla 23.000 TL olur.
21.000 TL mevcut maaş, %15 zamla 24.150 TL olur.
22.000 TL mevcut maaş, %15 zamla 25.300 TL olur.
23.000 TL mevcut maaş, %15 zamla 26.450 TL olur.
24.000 TL mevcut maaş, %15 zamla 27.600 TL olur.
25.000 TL mevcut maaş, %15 zamla 28.750 TL olur.
30.000 TL mevcut maaş, %15 zamla 34.500 TL olur.
35.000 TL mevcut maaş, %15 zamla 40.250 TL olur.
40.000 TL mevcut maaş, %15 zamla 46.000 TL olur.
50.000 TL mevcut maaş, %15 zamla 57.500 TL olur.
75.000 TL mevcut maaş, %15 zamla 86.250 TL olur.
100.000 TL mevcut maaş, %15 zamla 115.000 TL olur.
Memur ve memur emeklileri
%9 Enflasyon Farkı + Toplu Sözleşme Zammı Senaryosu
20.000 TL mevcut maaş, %9 zamla 21.800 TL olur.
25.000 TL mevcut maaş, %9 zamla 27.250 TL olur.
30.000 TL mevcut maaş, %9 zamla 32.700 TL olur.
40.000 TL mevcut maaş, %9 zamla 43.600 TL olur.
50.000 TL mevcut maaş, %9 zamla 54.500 TL olur.
60.000 TL mevcut maaş, %9 zamla 64.400 TL olur.
70.000 TL mevcut maaş, %9 zamla 76.300 TL olur.
80.000 TL mevcut maaş, %9 zamla 87.200 TL olur.
%10 Enflasyon Farkı + Toplu Sözleşme Zammı Senaryosu
20.000 TL mevcut maaş, %10 zamla 22.000 TL olur.
25.000 TL mevcut maaş, %10 zamla 27.500 TL olur.
30.000 TL mevcut maaş, %10 zamla 33.000 TL olur.
40.000 TL mevcut maaş, %10 zamla 44.000 TL olur.
50.000 TL mevcut maaş, %10 zamla 55.000 TL olur.
60.000 TL mevcut maaş, %10 zamla 66.000 TL olur.
70.000 TL mevcut maaş, %10 zamla 77.000 TL olur.
80.000 TL mevcut maaş, %10 zamla 88.000 TL olur.
%11 Enflasyon Farkı + Toplu Sözleşme Zammı Senaryosu
20.000 TL mevcut maaş, %11 zamla 22.200 TL olur.
25.000 TL mevcut maaş, %11 zamla 27.750 TL olur.
30.000 TL mevcut maaş, %11 zamla 33.300 TL olur.
40.000 TL mevcut maaş, %11 zamla 44.400 TL olur.
50.000 TL mevcut maaş, %11 zamla 55.500 TL olur.
60.000 TL mevcut maaş, %11 zamla 66.600 TL olur.
70.000 TL mevcut maaş, %11 zamla 77.700 TL olur.
80.000 TL mevcut maaş, %11 zamla 88.800 TL olur.