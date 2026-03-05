“Yüzü Tanıdık Değil”, “Kalbim Usandı”, “Düşer Aklıma”, “Batık Gemi” ve “Canın Sağ Olsun” gibi hit parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçıdan gelen haber hayranlarını endişelendirdi.

Gerçek adı Cenk Baş olan Semicenk’in, birkaç gün önce evinde dengesini kaybederek düştüğü ve kısa süreli baygınlık geçirdiği belirtildi.

Başına aldığı darbe sonrası hastaneye götürülen sanatçının kafasına 7 dikiş atıldı. Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Semicenk, bir arkadaşıyla çektiği videoyu paylaşarak şu anda durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Kafasındaki sargıyla dikkat çeken ünlü şarkıcıya sosyal medyada çok sayıda “geçmiş olsun” mesajı gönderildi.

