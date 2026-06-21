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Kaynak: AA

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, Axios’a yaptığı açıklamada, “İran, Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmiyor.” ifadelerini kullandı. Hawkins, ABD güçlerinin mevcut durumun devam etmesi için gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.

GEMİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemi geçişlerinin normal seyrinde devam ettiği belirtildi. Bu durum, küresel enerji ve ticaret açısından kritik öneme sahip boğazdaki akışın kesilmediğini ortaya koydu.

AÇIKLAMA TEHDİT SONRASI GELDİ

CENTCOM’un değerlendirmesi, İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı’nın, ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirmediği ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının sürdüğü gerekçesiyle Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine kapatılabileceğini duyurmasının ardından geldi.

Son gelişmeler, bölgedeki tansiyonun yüksek seyrini koruduğunu gösterirken, uluslararası deniz ticaretinin güvenliği yakından izlenmeye devam ediyor.