Kaynak: Haber Merkezi

ABD ile İran arasında savaşı bitirecek mutabakat imzalandı. Taraflar, anlaşmanın nihai hale getirmek için müzakerelere başlayacak. Müzakere sürecinin 60 gün sürmesi bekleniyor.

İsviçre Dışişleri Bakanlığına göre ABD ve İran heyeti Bürgenstock'ta anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ilk müzakereleri gerçekleştirmek üzere bir araya gelecek. Wall Street Journal gazetesine göre de resmi bir imza töreni yapılmayacak ancak iki taraf arasındaki nükleer müzakereler İsviçre'nin Lucerne kentinde devam edecek.

ABD AÇIKLADI: İRAN’A DENİZ ABLUKASI KALDIRILDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a deniz ablukasının kaldırıldığını açıkladı.

ABD ordusu, Arap Körfezi ve Umman Körfezi üzerinden İran limanlarına giden ya da bu limanlardan ayrılan gemilerin geçişini engellemeyecek. ABD ordusunun ablukayı uygulamaya yönelik tüm faaliyetleri sona erdi.

Açıklamada ''Büyük donanma gemilerimiz, anlaşmanın tüm unsurlarına uyulmasını, bunların yerine getirilmesini ve tam olarak yürürlükte kalmasını sağlamak amacıyla genel bölgede kalmaya devam edecek.'' dendi.

Ayrıca ABD Başkan Yardımcısı Vance, askeri birlikleri savaş öncesi seviyeye çekeceklerini söyledi.