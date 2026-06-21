Hollanda'da milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren devlet emeklilik maaşlarında (AOW) temmuz ayı itibarıyla artışa gidiliyor. Hollanda Sosyal Sigortalar Kurumu (SVB), yasal kesintilerin ardından 1 Temmuz 2026'dan itibaren emeklilerin hesaplarına yatacak net maaş tutarlarını kamuoyuyla paylaştı.

EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU

Son Haber'de yer alan habere göre; aylık net 23,40 euro artış alacak. Bu zam, yalnız yaşayan bir vatandaşın yıllık gelirinde toplam 280,80 euroluk bir artış anlamına geliyor.

Evli veya birlikte yaşayan çiftlerde kişi başına uygulanacak aylık net zam 16,43 euro olarak belirlendi.

Her iki eşin de AOW hakkına sahip olduğu senaryoda, haneye girecek toplam ek tutar aylık 32,86 euroya ulaşacak.

Hollanda vergi sistemindeki "vergi indirimi" (loonheffingskorting) aynı anda sadece tek bir gelir kaynağı üzerinden uygulanabiliyor. Bu sebeple, devletin bağladığı AOW maaşının yanı sıra özel bir ek emekli maaşı veya farklı bir geliri daha bulunan kişilerin hesaplarına yatacak net tutarlar, uygulanan vergi dilimlerine göre farklılık gösterebilir.

2028 YILINDA EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELİYOR

Hollanda siyasetinde emeklileri ilgilendiren tek konu maaş artışları değil; AOW yaşına dair tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor.

Şu anki yasalara göre Hollanda'da devlet emekliliğine hak kazanma yaşı 67. Ancak planlanan yeni takvime göre, bu sınır 2028 yılından itibaren 67 yaş 3 aya çıkarılacak. Hükümet kanadında emeklilik yaşını daha hızlı bir ivmeyle artırmaya yönelik bazı teklifler gündeme gelse de, kamuoyundan ve muhalefetten yükselen tepkiler nedeniyle bu planlar şimdilik rafa kaldırılmış durumda.