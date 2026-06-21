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Borsa İstanbul'da işlem gören iki şirket yatırımcılarını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Ofis Yem Gıda ve Ziraat GYO temettü ödemeleri yapacak. İki şirket kar payı (temettü) ödeme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

Açıklamalara göre, Ofis Yem Gıda (OFSYM) temettü ödemesini iki farklı tarihe bölerek taksitlendirmeyi tercih ederken, Ziraat GYO (ZRGYO) ödemesini tek seferde gerçekleştirecek.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (GYO) yasal olarak stopaj vergisinden muaf olması nedeniyle Ziraat GYO'nun brüt ve net temettü tutarlarının eşit olduğu belirtildi.

Şirketlerin KAP'a bildirdiği temettü takvimi ve hisse başına düşen güncel ödeme miktarları şu şekilde oldu:

Şirket / Hisse Kodu Brüt Temettü (Hisse Başı) Net Temettü (Hisse Başı) Temettü Ödeme Tarihleri Ödeme Şekli Ofis Yem Gıda (OFSYM) 0,4208058 TL 0,3576849 TL 23 Eylül ve 25 Kasım 2 Taksit Ziraat GYO (ZRGYO) 0,0929499 TL 0,0929499 TL 25 Haziran Tek Sefer