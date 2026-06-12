ABD ordusu, 136 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini engellediğini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, Hürmüz Boğazı ablukası kapsamında 136 gemiyi yönlendirdiği ve 9 gemiyi etkisiz hale getirdiği belirtildi. Açıklamada, "ABD Donanması savaş gemileri ve hava unsurları, İran'a karşı ablukayı uygulamak için bölgesel sularda devriye gezmeye devam ediyor" denildi.
ABD ordusu duyurdu: Hürmüz Boğazı'nda 136 gemi engellendi
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CENTCOM, İran'a yönelik abluka kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 136 geminin yönlendirildiğini, 9 geminin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede ABD devriyeleri sürüyor.
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