Villa kiralarında şok artış: 500 bin TL’ye kadar çıkıyor

YURT DIŞINDAN DA YOĞUN TALEP

Kaş ve Kalkan’daki villalar sadece yerli turistlerin değil, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve İngiltere gibi ülkelerden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Eğitim ve öğretimdeki ara tatil ile yaz dönemlerinde çocuklu ailelerin tercih ettiği villalar, kalabalık arkadaş grupları ve genç çiftlerin de gözdesi haline geldi. Özellikle manzara ve özel tatil deneyimi dolayısıyla balayı çiftleri tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.