Son yıllarda turizm sektöründe önemli bir nokta haline gelen villa turizmine olan talep her geçen yıl artıyor. Antalya’nın Kaş ilçesi ve Kalkan Mahallesi, son yıllarda villa turizminin en gözde merkezlerinden biri haline geldi. Özellikle izole tatil arayan yerli ve yabancı turistler, bölgede yer alan lüks villalara yoğun ilgi gösteriyor.
Villa kiralarında şok artış: 500 bin TL’ye kadar çıkıyor
Antalya Kaş ve Kalkan’da villa turizmi hızla büyüyor. Haftalık kiralar 50 bin TL’den başlayıp 500 bin TL’ye kadar çıkıyor. Yüzde 20’lik artışla dikkat çeken bölgede, izole ve lüks tatil anlayışı yerli ve yabancı turistlerden yoğun talep görüyor.Kaynak: DHA
50 BİN TL’DEN 500 BİN TL’YE
Bölgede haftalık villa kiralama ücretleri, konum, manzara ve kapasiteye göre değişiyor. Tatil fiyatları geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artarken, kiralamalar 50 bin TL’den başlayıp 500 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.
YURT DIŞINDAN DA YOĞUN TALEP
Kaş ve Kalkan’daki villalar sadece yerli turistlerin değil, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve İngiltere gibi ülkelerden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Eğitim ve öğretimdeki ara tatil ile yaz dönemlerinde çocuklu ailelerin tercih ettiği villalar, kalabalık arkadaş grupları ve genç çiftlerin de gözdesi haline geldi. Özellikle manzara ve özel tatil deneyimi dolayısıyla balayı çiftleri tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.
SEKTÖRDE BÜYÜME DEVAM EDİYOR
Sektör temsilcisi Hüseyin Gençer, bölgede her bütçeye uygun seçenekler bulunduğunu belirterek, "Haftalık villa kiralama fiyatları yaklaşık 50 bin TL'den başlayıp 500 bin TL'ye kadar çıkabiliyor."
"Fiyatlar, villanın deniz manzarası, lüks seviyesi, kapasitesi ve bulunduğu konuma göre değişiklik gösteriyor. Her villanın kendi fiyat politikası bulunuyor. Ancak genel olarak başlangıç fiyatları 50 bin TL seviyesinde. Villa turizmi açısından baktığımızda her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor."
"Ayrıca fiyatların geçen yıla göre çok yüksek oranlarda arttığını düşünmüyoruz. Ortalama yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Bu oran, Türkiye'deki genel enflasyonun altında kalıyor" dedi.
AVRUPA'DAN YOĞUN TALEP
Hem yurt içi hem de yurt dışından talebin arttığına dikkati çeken Gençer, "Kalkan ve Kaş özelinde, iç pazarda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarının bölgeyi yoğun şekilde tercih ettiğini görüyoruz. Dış pazarda ise İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda'dan gelen turistler öne çıkıyor. Okulların tatil olduğu dönemlerde ve ara tatillerde ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz."
'İZOLE VE ÖZEL TATİL DENEYİMİ TERCİH EDİLİYOR'
"Diğer dönemlerde ise genç çiftler ve arkadaş grupları, villaları daha fazla tercih ediyor. Villa tatilinin en önemli avantajlarından biri, misafirlere kendilerine ait özel ve bağımsız bir yaşam alanı sunmasıdır."
"Yeni nesil tatil anlayışında insanlar, havuzlarını ve yaşam alanlarını yalnızca kendilerinin kullanabildiği, daha izole ve özel bir tatil deneyimi tercih ediyor. Bu nedenle villa turizmi sektörü her geçen yıl büyümeye devam ediyor" diye konuştu.