Emekli ve asgari ücrete zam sinyali: AK Partili isimden kritik mesaj

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar ücret politikalarını ve emeklilerimizin durumunu sürekli olarak değerlendirmektedir. Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kuşkusuz bütçe imkanları çerçevesinde başta emeklilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere toplumun her kesiminin hak ettiği payı mutlaka alacağına inanıyoruz."