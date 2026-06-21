Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, DEM Parti’nin "işçi hakları" üzerine verdiği grup önerisi görüşülürken AK Parti cephesinden milyonlarca emekli ve çalışanı heyecanlandıran önemli açıklamalar geldi.
Emekli ve asgari ücrete zam sinyali: AK Partili isimden kritik mesaj
Ekonomi yönetiminin emekli maaşlarına ekstra zam ve asgari ücrete ara zam vermesi temmuzda konuşulmazken, AK Partili vekil Ahmet Kılıç, bütçe imkanları dahilinde toplumun her kesiminin hak ettiği payı alacağını söylemesi; zam sinyali ve erken seçim kulislerini güçlendirdi.Süleyman Çay
AK Parti Grubu adına söz alan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, ilgili bakanlıkların ücret politikaları ve emeklilerin durumu üzerinde sürekli değerlendirmeler yaptığını belirterek, bütçe imkanları dahilinde toplumun her kesiminin hak ettiği payı alacağını vurguladı.
Konuşmasında küresel çaptaki ekonomik dalgalanmalara dikkat çeken Kılıç, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimlerin enerji ile gıda piyasalarında yarattığı tahribatın altını çizdi.
Kılıç, "Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve dar gelirli vatandaşlarımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Dünya son yıllarda eşi benzeri görülmemiş ekonomik ve siyasi gelişmeler yaşamıştır ancak devletimiz vatandaşını hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır" ifadelerini kullandı.
Kılıç'ın açıklamalarının en dikkat çekici bölümü ise ücret artışlarına yönelik verdiği mesajlar oldu. Ücret politikalarının ve sosyal destek mekanizmalarının ilgili kurumlarca sürekli masada olduğunu belirten Kılıç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar ücret politikalarını ve emeklilerimizin durumunu sürekli olarak değerlendirmektedir. Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kuşkusuz bütçe imkanları çerçevesinde başta emeklilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere toplumun her kesiminin hak ettiği payı mutlaka alacağına inanıyoruz."
Ocak ayında en düşük emekli aylığını iktidar 20 bin TL'ye tamamlamıştı. Ancak şu anda açlık sınırı 35 bin TL'ye kadar çıktı. Durum böyle olurken gözler temmuz zammına çevrilmişti.
Ancak temmuz maaş zammı da en düşük emekli maaşını 35 bin TL'ye kadar getirmeyecek. Bu noktada emekliler ekstra zam talebini yinelerken asgari ücretli çalışanlarda temmuzda ara zam talebinde bulunuyor.
Ekonomi yönetimi temmuzda zam kulislerini kapatırken, vekillerden ise zam sinyali gelmesi dikkat çekiyor.
Meclis kürsüsünden verilen bu mesajlar, erken seçim kulislerinin arkasında asgari ücretli ve emeklilere yönelik yeni bir iyileştirme yapılabileceği şeklinde yorumlandı.