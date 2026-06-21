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Kaynak: İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında yaşanan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin, komşularına yönelik küfürler savurduktan sonra av tüfeğiyle ateş açtığı anlar yer aldı.

İddiaya göre O.K. (62), komşuları Ramazan Çalışkan, eşi E.Ç. ve 13 yaşındaki kızları E.Ç.'ye av tüfeğiyle saldırdı. Açılan ateş sonucu aile fertleri yaralanırken, ağır yaralanan Ramazan Çalışkan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ KAN DONDURDU

Silahla vurularak ağır yaralanan kişinin yerde can çekiştiği sırada şüphelinin yakınları olay yerine gelerek kapı nedeniyle yaşanan anlaşmazlığı gündeme getirdi. Görüntülerde, aile bireylerinin yaralı şahsın başında, "Size kaç defa söyledik, bir kapıyı yaptırmak zor muydu?" şeklinde tepki gösterdiği anlar yer aldı.

Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralı anne ve kızının tedavi altına alındığı öğrenildi. Saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.