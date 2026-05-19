Hull City'nin Championship Play-Off finalindeki rakibi değişti. İngiliz Futbol Ligi (EFL) casusluk soruşturmasıyla ilgili kararını resmen açıkladı.

HULL CITY'NİN FİNALDEKİ RAKİBİ SOUTHAMPTON YERİNE MIDDLESBROUGH OLDU

Southampton'ın finalden ihraç edildiği duyurulurken yerine Middlesbrough Hull City'nin rakibi olarak açıklandı.

Acun Ilıcalı'nın takımı, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley'de Middlesbrough ile Premier Lig'e yükselmek için kozlarını paylaşacak.

EFL tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

-Southampton, Sky Bet Championship Play-Off’larından ihraç edildi.

-Kulübe ayrıca 2026/27 Championship sezonu için 4 puan silme cezası verildi.

-Middlesbrough yeniden play-off’lara dahil edildi ve 23 Mayıs Cumartesi günü finalde Hull City ile karşılaşacak.

Bağımsız Disiplin Komisyonu, Southampton’ın diğer kulüplerin antrenmanlarını izinsiz şekilde görüntülemesiyle ilgili EFL kurallarını birden fazla kez ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından kulübün Sky Bet Championship Play-Off’larından ihraç edilmesine karar verdi.

Ayrıca Southampton’a, 2026/27 sezonu Championship puan durumuna uygulanacak 4 puan silme cezası verildiği ve tüm suçlamalar nedeniyle kulübün resmi olarak kınandığı açıklandı.

SOUTHAMPTON NE YAPMIŞTI?

Middlesbrough, Southampton’ın play-off yarı final maçı öncesinde takım antrenmanını gizlice kayda aldığını öne sürmüştü.

İddialara göre; Southampton’ta görev yapan bir analiz çalışanı, 7 Mayıs Perşembe günü antrenman sahasını gören bir noktadan cep telefonuyla görüntü aldı.

Kulüp çalışanlarının fark etmesi sonrası şahsın telefonundaki bazı içerikleri sildiği ve kıyafet değiştirerek bölgeden ayrıldığı belirtildi. Middlesbrough yönetimi yaşananların ardından olayı EFL’ye taşıdı.

Yarı final eşleşmesinin ilk maçında Southamton deplasmanda Middlesbrough ile deplasmanda 0-0 berabere kalmış, rövanşta ise 1-1'lik eşitlikle uzatmalara giden mücadeleyi 2-1 kazanarak finale adını yazdırmıştı. Ancak EFL, Middlesbrough'nun şikayeti üzerine casusluk iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ardından kararını açıklayarak Southamton'ı finalden ihraç etti.