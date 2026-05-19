Ünlü ekonomist ve gazeteci Emin Çapa, YouTube kanalında yaptığı son yayında Türkiye’nin bütçe verilerini ve faiz harcamalarını masaya yatırarak iktidarın ekonomi politikalarına sert eleştirilerde bulundu.
Emekliler yüzde 56 zam alabilirdi: Emin Çapa tüm gerçekliğiyle hesapladı
Ünlü ekonomist Emin Çapa, bu senenin ilk 4 ayında faiz lobisine aktarılan paranın 1 trilyon 133.7 milyar liraya ulaştığını söylerken, bu tutarın emeklilere yüzde 56 zam olarak yansıma anlamına geldiğini hesapladı.
Hükümetin "faiz karşıtı" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Çapa, bütçeden faize aktarılan paranın geçen yıla oranla devasa bir artış gösterdiğini çarpıcı rakamlarla ortaya koydu.
Geçtiğimiz yılın ilk 4 ayında faiz ödemelerine 724.6 milyar lira ayrıldığını ve bu rakamın bile o dönem için korkunç olduğunu hatırlatan Çapa, bu yılın aynı döneminde tablonun çok daha vahim bir hal aldığını belirtti.
İçinde bulunulan yılın ilk 4 ayına ait verileri paylaşan Çapa, durumu şu sözlerle eleştirdi:
"Bu senenin ilk 4 ayında faiz lobisine aktarılan para tam 1 trilyon 133.7 milyar lira. Bakın böyle bir şey olabilir mi ya? Aklını kaçırmış olman lazım senin. Sadece 4 ayda faiz lobisine ödediğimiz para 400 milyar lira artmış. Artış oranı yüzde 56,5"
Bütçe kaynaklarının halk yerine faize aktarıldığını savunan ünlü ekonomist, zam dönemlerinde bütçe kısıtlamalarını bahane eden ekonomi yönetimine "Emekliler yüzde 56,5 zam alıyorlar mı? Asgari ücretliye, gençlere yüzde 56,5 zam yapılıyor mu? Hani kaynak nerede diyordunuz? Buyurun size kaynak” sorularını yöneltti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişteki "Ben iktidarda olduğum sürece faizler düşecektir" açıklamalarını hatırlatan Çapa, söylem ile eylemin tamamen ters düştüğünü ifade etti.
Emin Çapa, "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir atasözü var. Yani kişinin kim olduğunu söyledikleri değil yaptıkları gösterir. Ama Türkiye'de bu tersine döndü. Artık ayinesi laftır kişinin, işe bakılmaz. Recep Tayyip Erdoğan olukla bizim cebimizden aldığı parayı faiz lobisine veriyor ama lafa gelince yoksul dostu, çiftçi dostu, işçi dostu, faiz karşıtı oluyor. Sayın Erdoğan, bir kere de verdiğiniz sözü tutun ya, bir kere! Hani dolar kuru artmayacak dediğinde dolar 3 liraydı biliyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.
Bütçeden faize ayrılan 1.1 trilyon liranın büyüklüğünü emekli maaşları üzerinden bir örnekle somutlaştıran Çapa, halkın nasıl bir ekonomik adaletsizlikle karşı karşıya olduğunu şu çarpıcı hesapla özetledi:
"Türkiye'de en düşük emekli maaşı 20 bin lira seviyesine çıktığında kıyamet koptu, bütçeye 60 milyar liralık bir maliyet getiriyor dediler. Bakın, bu paranın 10 katı 600 milyar, 20 katı ise 1.2 trilyon lira yapıyor. Yani emekliye yapılan o zammın tam 20 katını faiz lobisine verdiler! Bayram ikramiyesini artırmayın, emekli maaşını artırmayın, gençlere, çiftçiye para vermeyin... Bu nasıl bir şey? Benim aklım ermiyor. Gerçekten hepimizi aptal yerine koyan bir anlayışla karşı karşıyayız."