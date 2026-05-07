Play-Off maçı öncesi casusluk skandalı: Çalıların arasında yakalandı

İngiltere Championship’te play-off heyecanı başlamadan büyük bir tartışma gündeme geldi.
Middlesbrough ile Southampton arasında oynanacak yarı final mücadelesi öncesinde ortaya atılan “casusluk” iddiası İngiliz futbolunda geniş yankı uyandırdı.
ÇALILIKLAR ARASINDA ANTRENMANI KAYDEDERKEN YAKALANDI
Daily Mail’in haberine göre; Middlesbrough tesislerinde perşembe sabahı dikkat çekici bir olay yaşandı.
İddiaya göre kulüp çalışanları, Rockliffe Park tesislerinin yakınındaki çalılık alanda antrenmanı cep telefonuyla kaydeden bir kişiyi fark etti.
SOUTHAMPTON ÇALIŞANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Haberde, söz konusu kişinin kulüp görevlileri tarafından fark edilmesinin ardından görüntüleri telefonundan sildiği ve kimliğini açıklamayı reddettiği belirtildi.
Ancak söz konusu şahsın kamuya açık profil hesaplarının şahsın halen Southampton çalışanı olduğunu ortaya koyduğu aktarıldı.
KIYAFET DEĞİŞTİRİP BÖLGEDEN AYRILDI
İddiaya göre şahıs daha sonra Middlesbrough Başkanı Steve Gibson’a ait Rockliffe Hall Hotel’e geçti.
Burada tuvalette kıyafet değiştirdiği ve ardından bölgeden ayrıldı.
KULÜP RESMİ ŞİKAYETTE BULUNDU
Ayrıca Middlesbrough yönetiminin konuyla ilgili İngiltere Futbol Ligi’yle (EFL) iletişime geçerek şikayette bulunduğu kaydedildi.
GÖZLER YARI FİNAL İLK MAÇINDA
İki takım arasında patlak veren casusluk krizinin ardından gözler play-off yarı final maçına çevrildi.
Middlesbrough yarı final eşleşmesinin ilk maçında Southampton'ı 9 Mayıs Cumartesi günü evinde ağırlayacak.