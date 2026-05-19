Kapalıçarşı’da altın fiyatları, ons altındaki hareketlilik ve döviz kurunun etkisiyle güne dalgalı başladı.
Altın, petrol, gümüş ve bitcoin fiyatları (19 Mayıs 2026) gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda ons altın, ABD-İran gerilimi ve güçlü doların etkisiyle 4.550 dolara gerilerken; iç piyasada gram altın da baskı altında kalarak 6.676 TL seviyesine çekildi.Züleyha Öncü
Gram Altın
Sabah saatleri itibarıyla:
Gram altın: 6.670 – 6.850 TL
Çeyrek Altın Ne Kadar?
Çeyrek altın: Alış:10.900 – Satış:11.280 TL
Yarım Altın Ne Kadar?
Yarım altın: Alış 21.840 –Satış 22.530 TL
Tam Altın Bugün Ne Kadar?
Tam Altın: Alış 43.600 – Satış 44.900 TL
Gümüşte Yükseliş Eğilimi
Altına paralel hareket eden gümüşte de yukarı yönlü eğilim dikkat çekiyor:
Ons gümüş: 76 – 81 dolar
Gram gümüş: 110 – 115 TL
Gümüş, yatırımcılar açısından alternatif bir değerli metal olarak öne çıkarken volatilitesiyle dikkat çekiyor.
Bitcoin’de Yükseliş Devam Ediyor
Kripto para piyasasının lideri Bitcoin’de yukarı yönlü hareket sürüyor:
Bitcoin (BTC): 76.000 – 79.000 dolar
Analistler, küresel risk iştahındaki artışın Bitcoin’i desteklediğini ancak yüksek oynaklığın devam ettiğini belirtiyor.
Brent Petrol Bugün Ne Kadar?
Brent petrol: 109 – 110 dolar/varil
Petrol fiyatlarındaki bu yüksek seyir, akaryakıt fiyatları başta olmak üzere birçok kalemde maliyet baskısını artırıyor.