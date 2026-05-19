Adalet Bakanlığı tarafından titizlikle hazırlanan ve son şeklini alması için AK Parti Meclis Grubu'na sunulan 12’nci Yargı Paketi'nin detayları netleşmeye başladı.
12. Yargı Paketi’nde yok yok: IBAN üzerinden bunu yapana ceza geliyor
12. Yargı Paketi’nde detaylar belli olmaya başladı. Yargı paketinde suça karışan çocukların cezalarında önemli bir artışa gidilmesi beklenirken, IBAN, sosyal medya ve süresiz nafaka gibi kritik düzenlemeler yer alıyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Toplamda 19 farklı kanunda köklü değişiklikler öngören ve geçici maddelerle birlikte 59 maddeden oluşması beklenen dev yasa teklifi taslağı, toplumsal hayatı yakından ilgilendiren çok kritik düzenlemeleri barındırıyor.
Sputnik’de yer alan habere göre; yargı paketinde, suça karışan çocukların cezalarında önemli bir artışa gidilmesi planlanıyor. Yapılan yeni düzenlemeyle ceza üst sınırları yeniden şekillenecek.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda, mevcut yasada 15 yıl olan üst sınır 18 yıla çıkacak. 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda, 24 yıl olan hapis cezası üst sınırı 27 yıla yükseltilecek.
Kahramanmaraş’ta bir öğrencinin, babasına ait silahla okulda gerçekleştirdiği katliam gibi trajedilerin önüne geçilmesi amacıyla yasal sorumluluklar ağırlaştırılıyor. Ateşli silahını gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek başkasının eline geçmesine zemin hazırlayan kişilere, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Eğer ihmal sonucu silahı ele geçiren kişi bir çocuk ise verilecek ceza bir kat artırılacak.
Dijital dünyadaki suçların ve sahte hesapların engellenmesi amacıyla sosyal ağlara çok sıkı bir denetim mekanizması getiriliyor.
Türkiye'den günlük erişimi 1 milyonun üzerinde olan yurt dışı merkezli platformlara (X, Instagram, YouTube, TikTok vb.) kimlik doğrulama zorunluluğu gelecek. Bu platformlar, kullanıcılarına ait temel üyelik bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile paylaşmakla yükümlü olacak.
Son dönemde artan nitelikli dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için hesap/kart kiralama ve kullandırma eylemleri müstakil bir suç kapsamına alınıyor. Haksız kazanç sağlamak amacıyla banka hesabı, kredi kartı, kripto para hesabı veya ödeme bilgilerini başkasının kullanımına sunanlar doğrudan cezalandırılacak.
Kişi dolandırıcılık şebekesine doğrudan ortak olmasa bile sırf hesabını kullandırdığı için Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesince hapis cezası alacak. Eylemin dolandırıcılık suçunun bir parçası olduğu tespit edilirse, kişi doğrudan dolandırıcılık suçundan yargılanacak.
Yargı paketinin en çok tartışılan maddelerinden biri olan yoksulluk nafakasına da yeni bir standart getiriliyor. Süresiz nafaka uygulamasının sınırlandırılması hedefleniyor. Nafaka süresi, 5 yıldan az olmamak kaydıyla, evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen toplam sürenin yarısı kadar olacak.
Eşlerden birinin kusurlu/haksız eylemi nedeniyle diğer eşin çalışamayacak duruma gelmesi veya evlilik süresine bağlı olarak yaşının ilerlemiş olması ve düzenli bir gelirinin bulunmaması halinde, mahkeme daha uzun süreli nafaka ödenmesine hükmedebilecek.