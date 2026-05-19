12. Yargı Paketi’nde yok yok: IBAN üzerinden bunu yapana ceza geliyor

Kahramanmaraş’ta bir öğrencinin, babasına ait silahla okulda gerçekleştirdiği katliam gibi trajedilerin önüne geçilmesi amacıyla yasal sorumluluklar ağırlaştırılıyor. Ateşli silahını gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek başkasının eline geçmesine zemin hazırlayan kişilere, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Eğer ihmal sonucu silahı ele geçiren kişi bir çocuk ise verilecek ceza bir kat artırılacak.