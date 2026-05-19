Seçmenler oy vereceği partiyi belirlerken aileden gelen ideolojik görüşün yani geleneksel oy tercihinin yanı sıra tecrübe ettiği yönetim tarzlarını da değerlendiriyor. Ancak her iki etkenin yanında siyasilerin vaatleri, söylemleri, politikaları vatandaş üzerinde en belirleyici unsurlar oluyor.
Muhalefete iktidar olmanın formülünü veren anket: Cumhur birinci çıktı, çok konuşulacak
Türkiye'de erken seçime kesin gözüyle bakılırken, seçmen davranışları günden güne, siyasi partilerin söylemlerine göre değişebiliyor. Vatandaşın oy tercihini değiştirebilmenin en temel yolu ise ikna edici ve güven verici politika ve vaatler oluyor.Yunus Arıkan
Yapılan anketlere göre Türkiye'nin başlıca sorunları ekonomi, eğitim ve adalet olurken; tüm bunların yanında güvenlik endişeleri dikkat çekiyor. İç güvenlik politikalarının yanı sıra vatandaşın oy tercihini belirleyen unsurlar arasında ilk sırayı dış politikada yaşanan güvenlik endişeleri yer alıyor.
Ank-Ar'dan muhalefete ders niteliğinde bir anket geldi.
ANKAR'ın yaptığı araştırmada Vatandaşlara "Dış politikayı kim daha iyi yönetir?" sorusu soruldu. Yapılan ankette Cumhur İttifakı açık ara birinci çıkarken, CHP'nin kendi tabanından bile yüzde 30'a yakın güven oyu alamaması dikkat çekici bir istatistik olarak sonuçlara yansıdı.
Ankette "Dış politikayı kim daha iyi yönetir?" sorusuna katılımcıların %47,1'i Cumhur ittifakı cevabını verirken, CHP diyenlerin sayısı yalnızca %27,9 oldu. Katılımcıların %25'i ise hiçbiri yanıtını verdi.
Ancak ankette dikkat çeken bir diğer unsur ise CHP'nin kendi tabanında bile tam anlamıyla bir "dış politikada güven endeksi" yaratamaması. CHP'li seçmenlerin %71,2'si "CHP daha iyi yönetir" derken Cumhur ittifakı diyenlerin oranı %11 olarak kayıtlara geçti.
AK Parti ve MHP'de ise durum farklı. AK Parti seçmeninin yüzde 95'i, MHP seçmeninin ise yüzde 86,4'ü Cumhur ittifakı daha iyi yönetir dedi.
CHP MUHALEFETTEN DE GÜVEN OYU ALAMADI
"Dış politikayı kim daha iyi yönetir?" sorusunun yanıtı diğer parti seçmenlerinde şöyle saptandı:
İYİ Parti: %51 Cumhur ittifakı, %30,6 CHP
DEM Parti: %31 Cumhur ittifakı, %37,2 CHP
Yeniden Refah Partisi: %50,9 Cumhur ittifakı, %7,3 CHP
Anahtar Parti: %28,8 Cumhur İttifakı, %16,4 CHP
Bu sonuçlar Cumhur ittifakının CHP'ye kıyasla dış politikada hem kendi tabanına hem de muhalefet partilerine daha fazla güven verdiğini ortaya koyuyor. CHP'nin ise dış politika konusunda atacağı adımlar, seçmenlere sağlayacağı 'güven' endeksi seçimin sonucunu belirleyebilecek önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor.