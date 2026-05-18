Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İngiltere Championship play-off finali öncesi Southampton hakkında ortaya atılan “casusluk” iddiaları gündemi karıştırdı.

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, yaşanan tartışmalara rağmen Southampton ile oynanacak final maçının planlandığı tarihte yapılması gerektiğini savundu.

ACUN ILIDALI: 'BU MAÇ OYNANMALI'

Hull City ile Southampton’ın Premier Lig bileti için Wembley’de karşı karşıya geleceği final öncesi konuşan Acun Ilıcalı, İngiliz Futbol Ligi’ne çağrıda bulundu.

ITV Calendar’a açıklamalarda bulunan Ilıcalı, “Bu maç cumartesi günü oynanmalı. Taraftarlarımız, kulüpler ve organizasyon açısından oluşacak zarar çok büyük olur. Kararınızı maçtan önce ya da sonra verin ama bırakın maç oynansın.” ifadelerini kullandı.

CASUSLUK İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Southampton’ın, Middlesbrough ile oynadığı yarı final rövanşı öncesinde rakibinin antrenmanını gizlice kayda aldığı öne sürüldü.

İddialara göre Southampton çalışanı olduğu belirtilen bir analist stajyeri, Middlesbrough tesislerinde görüntü alırken fark edildi. Şahsın telefonundaki bazı içerikleri sildiği, daha sonra kıyafet değiştirerek tesisten ayrıldığı ileri sürüldü.

Middlesbrough cephesi bunun üzerine Southampton’ın finalden ihraç edilmesini talep etti.

'BAŞARIMIZ GÖLGEDE KALDI'

Yaşanan olayların Hull City’nin finale yükselme başarısının önüne geçtiğini belirten Acun Ilıcalı, buna rağmen takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Ilıcalı, “Bu olay finale yükselme başarımızı biraz gölgede bıraktı ama dünyanın sonu değil. Harika bir takımımız var. Taraftarlarımız futbolcuları ve teknik ekibi seviyor. Bu büyük finalde yer almak ve şehrimizi temsil etmek bizim için gurur verici.” değerlendirmesinde bulundu.