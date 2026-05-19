Türkiye Milli Futbol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti.
Montella'nın Dünya Kupası kadro tercihi eleştirildi: 5 futbolcu topa tutuldu
Türkiye Millî Futbol Takımı, 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası’na katılma hakkı elde ederken teknik direktör Vincenzo Montella’nın açıkladığı 35 kişilik aday kadro tartışmaları da beraberinde getirdi. Performansları eleştirilen 5 futbolcu ise eleştirildi. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye’nin grup aşamasındaki maç programı ise şöyle:
Avustralya - Türkiye (14 Haziran, TSİ 07.00)
Türkiye - Paraguay (20 Haziran, TSİ 06.00)
Türkiye - ABD (26 Haziran, TSİ 05.00)
ADAY KADRO AÇIKLANDI
Teknik direktör Vincenzo Montella, turnuva öncesinde 35 kişilik aday kadroyu açıkladı. Ay-yıldızlı ekip, 22 Mayıs Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde hazırlıklarına başlayacak.
Öte yandan aday kadroda yer alan bazı isimler, performansları nedeniyle futbolseverler tarafından eleştirildi.İşte eleştirilerin odağındaki 5 futbolcu...
MERT GÜNOK
Beşiktaş’ta kadro dışı kaldıktan sonra devre arasında Fenerbahçe’ye dönen deneyimli kaleci, özellikle son oynanan Eyüpspor maçındaki performansı nedeniyle eleştiri topladı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Fenerbahçe forması giyen deneyimli savunmacı, sezon boyunca istikrarsız performans sergilediği gerekçesiyle eleştirildi.
SALİH ÖZCAN
Bundesliga ekibi Dortmund’da forma giyen orta saha oyuncusu, bu sezon sınırlı süre aldı. 28 yaşındaki futbolcunun yalnızca 74 dakika sahada kalması dikkat çekti.
KAAN AYHAN
Galatasaray’ın tecrübeli oyuncusu, bu sezon 806 dakika süre alırken 1 gole imza attı. Performansı tartışma yaratan isimler arasında yer aldı.
İRFAN CAN KAHVECİ
Fenerbahçe’de kadro dışı kaldıktan sonra devre arasında Kasımpaşa’ya kiralanan milli futbolcu, devre arasında 16 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Buna rağmen aday kadroya seçilmesi sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.