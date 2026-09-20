Çinli üreticilerin pazara sunduğu hızlı model hamleleri küresel markalar üzerinde baskı kurarken, Honda rakiplerinin aksine dayanıklılık ilkelerinden ve ürün kalitesinden taviz vermeyeceğini ilan etti.

"GELİŞTİRME HIZI UĞRUNA KALİTEYİ FEDA ETMEYECEĞİZ"

American Honda Motor Co. Başkanı ve CEO'su Eiji Fujimura, yazılım ve gelişmiş sürüş destek sistemlerinde (ADAS) rekabetin farkında olduklarını belirterek ana hedeflerinin öz kimliklerini korumak olduğunu açıkladı. Hiçbir bileşenin onay almadan bir sonraki aşamaya geçmeyeceğini vurgulayan şirket, kalite departmanını bağımsız bir yapıya kavuşturarak en yeni teknolojilerin dahi önce bu kurulun süzgecinden geçmesini şart koştu.

OLASI BİR HATADA HIZLI ÇÖZÜM VURGUSU

Süreç ne kadar sıkı yürütülürse yürütülsün sahada aksaklıklar yaşanabileceğini kabul eden yönetim, asıl kritik noktanın müşteri mağduriyetini hızla gidermek olduğunu belirtti. Özellikle Rekabetin yoğun olduğu Avrupa ve Asya pazarlarında sürücülerin rakip markalara kaymasını önlemek adına, yaşanan bir donanım veya yazılım arızasında anında müdahale edilerek çözümün gecikmeden sahaya yansıtılacağı ifade edildi.