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Dizi, film ve dijital yayıncılık sektöründeki kartları yeniden dağıtacak olan dev Warner Bros.-Paramount birleşmesinde Türkiye kararı açıklandı. Rekabet Kurumu, Warner Bros. Discovery Inc.'in tek kontrolünün Paramount Skydance Corporation tarafından devralınması işlemine koşullu izin verdiğini duyurdu. Kararın hangi şartları kapsadığı henüz netleşmese de Türkiye sınırları içerisindeki resmi onay süreci bu adımla birlikte tamamlanmış oldu.

KÜRESEL ONAYLAR TAMAM, GÖZLER ABD'DEKİ DAVALARDA

Paramount, birleşme anlaşması kapsamında 68 ülkede gerekli düzenleyici onayların sağlandığını açıkladı. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa Komisyonu ve Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) dev satın almaya onay veren kurumlar arasında yer aldı. Ancak satın alma sürecinin önündeki en büyük hukuki engel ABD tarafında devam ediyor.

California öncülüğündeki 12 eyalet, devleşmenin pazardaki rekabeti zedeleyeceği gerekçesiyle birleşmeye karşı dava açarken, Amerika Yazarlar Birliği (WGA) de hukuki mücadeleye katıldı. Taraflar, ABD'deki davalar sonuçlanana veya en geç 1 Haziran 2027 tarihine kadar operasyonları birleştirmeme konusunda mutabakata vardı.

GECİKMEYEN HESAP MİLYAR DOLARLARI BULABİLİR

Yaşanan hukuki rötarlar Paramount tarafına ağır bir finansal yük getiriyor. Anlaşma gereği sürecin uzadığı her gün için Warner Bros. Discovery hissedarlarına yaklaşık 7 milyon dolar ek ödeme yapılması gerekiyor. Sürecin 2027’ye kadar sarkması durumunda bu tutarın milyarlarca dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

MEDYA DÜNYASININ EN BÜYÜK PORTFÖYÜ OLUŞUYOR

Satın almanın tamamlanması halinde ortaya dünya tarihinin en büyük medya gruplarından biri çıkacak. Süreç bittiğinde Warner Bros., HBO, Max, CNN, Discovery Channel, TNT Sports ve Eurosport gibi dev markalar; Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, MTV, Comedy Central ve Paramount+ ile aynı çatı altında toplanacak.