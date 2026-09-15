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Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine sağlanan ekonomik destek ödemelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesini hedefleyen bakım hizmeti kapsamında dev bütçe hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı.

"AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUYORUZ"

Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana sürdürülen aile odaklı bir hizmet olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz."

HAK SAHİBİ BAŞINA 15 BİN 775 LİRA

Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başı aylık 15 bin 775 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Göktaş, yararlanıcı sayısını ve toplam bütçeyi şu sözlerle paylaştı:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,7 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdık. Halihazırda 490 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."