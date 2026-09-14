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Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, denizcilik ödeme işlemlerinde dijitalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla ödeme süreçlerinin dijitalleşmeye devam ettiğini belirten Uraloğlu, vatandaşların denizcilik ödemelerini çevrim içi olarak gerçekleştirebildiğini söyledi.

“C KODU ALARAK BANKAYA GİTME DEVRİ KAPANIYOR”

Uraloğlu, denizcilik ödeme işlemleri için C Kodu alarak bankaya gitme döneminin sona erdiğini belirtti.

Vatandaşların devreye alınan odemeler.uab.gov.tr üzerinden denizcilik ödeme işlemlerini tek noktadan takip edebileceğini aktaran Uraloğlu, kredi kartıyla ödenebilen işlemlerin çevrim içi olarak kolayca gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

DENİZCİLİK ÖDEMELERİNİN YÜZDE 80’İ ÇEVRİM İÇİ YAPILABİLİYOR

Dijital ödeme imkanının geldiği noktaya dikkat çeken Uraloğlu, denizcilik ödemelerinin yaklaşık yüzde 80’inin kredi kartıyla çevrim içi yapılabildiğini belirtti.

Uraloğlu, “Artık denizcilik ödemelerinin yaklaşık yüzde 80'i kredi kartıyla çevrim içi yapılabiliyor. Böylece vatandaşlarımızın ödeme işlemlerini daha kolay gerçekleştirmesine imkan sağlıyoruz” dedi.

ÖDEME SİSTEMİ GENİŞLETİLECEK

Ödeme süreçlerini daha izlenebilir ve kullanıcı dostu hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, sistemin kapsamının genişletileceğini kaydetti.

Uraloğlu, bu imkanın harçlar dahil tüm ödemelere yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.