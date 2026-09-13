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Kaynak: AA

Aile yapısını güçlendirmek ve evlilik hazırlığındaki gençlerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" genişlemeye devam ediyor. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 2024 yılında başlatılan projede, gençlerin evlilik sürecindeki masraflarını azaltmak için yeni işbirlikleri devreye alındı.

1403 KURUM VE KURULUŞLA DEV İŞBİRLİĞİ

Bakanlık; ulusal ve yerel firmaların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle de ortak adımlar atıyor. Son güncellemelerle birlikte proje kapsamındaki destek ağı şu sayılara ulaştı:

Yerel Firmalar: Sayısı 1132'den 1147'ye yükseldi

Ulusal Firmalar: 44 firma ile anlaşma sağlandı

Toplam Destekçi Firma: 1191'e ulaştı

Sivil Toplum Kuruluşları: 22 STK projeye dahil oldu

Yerel Yönetimler: 190 belediye destek kapsama alındı

Böylece gençlere destek veren toplam kurum ve kuruluş sayısı 1403'e ulaştı. Ulusal ve yerel düzeyde yeni firma anlaşmaları için görüşmeler sürdürülüyor.

EKSTRA İNDİRİMLER VE ÜCRETSİZ NİKAH İMKANI

Evlilik alışverişlerinde anlaşmalı firmaların sunduğu indirimlerin yanı sıra, bazı firmalarda mevcut indirimlere ek olarak veya satış fiyatı üzerinden 5 ile 40 arasında değişen oranlarda fiyat avantajı sunuluyor.

Projeye katılan 190 belediye ise genç çiftlere ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu tahsisi ve çeyiz yardımı gibi doğrudan imkanlar sağlıyor.

İNDİRİM KODLARI E-DEVLET’TE

Fırsatlardan yararlanmak isteyen çiftler, kendilerine özel tanımlanan indirim kodlarını e-Devlet kapısı üzerinden kolayca alabiliyor. Kampanya detayları ve indirim kodu oluşturma adımlarına "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" resmi adresi üzerinden ulaşılabiliyor.