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Kaynak: AA / DHA / İHA

Colorado eyaletinde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Hegseth’e, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının yıl sonuna kadar tamamlanıp tamamlanmayacağı soruldu.

Hegseth, bu konudaki nihai kararın ABD Başkanı Donald Trump’a ait olduğunu belirterek, “İran asla nükleer bombaya sahip olmayacak. Bu, ABD’nin ulusal çıkarıdır” dedi.

“BOĞAZI BİZ KONTROL EDİYORUZ”

İran’ın Hürmüz Boğazı konusunda “oyun oynamak istediğini” savunan Hegseth, boğazın kontrolünün ABD’de olduğunu söyledi.

Hegseth, ABD’nin İran’a yönelik ablukayı gerektiği kadar sürdürebileceğini de ifade etti.

“NE GEREKİYORSA KARAR VERİP YAPACAĞIZ”

İran konusunda askeri bir çözüme inanıp inanmadığı sorulan Hegseth, sorunun birden fazla yolla çözülebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın İran’a konuyu müzakere masasında çözmesi için fırsatlar verdiğini belirten Hegseth, ABD’nin askeri saldırılarının yıkıcı sonuçlarını ortaya koyduğunu savundu.

Hegseth, İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, “Bunu sağlamak için ne gerekiyorsa karar verip yapacağız” dedi.

ABD Savunma Bakanı ayrıca İran’ın elindeki seçeneklerin sınırlı olduğunu ve Tahran’ın nükleer programından vazgeçme konusunda karar vermesi gerektiğini ifade etti. Aksi durumda sürecin “zor yoldan” gerçekleşmek zorunda kalabileceğini söyledi.