Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Muş'ta yaz mevsiminin gelmesine rağmen yüksek kesimlerde kıştan kalma kar kütleleriyle mücadele ediliyor. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle hayvancılık faaliyeti yürüten vatandaşların mağdur olmaması için Zovaser Dağı bölgesinde hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yayla yolları, iş makinelerinin yoğun gayretiyle temizleniyor. Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü bu çalışmalar sayesinde besicilerin yüksek rakımlı otlaklara ve yaylalara geçişi kolaylaştırılıyor. Bölgedeki ulaşım aksamalarının önüne geçiliyor ve hayvancılık sektörünün mevsimsel göç rotası güvenli hale getiriliyor.

Yüksek rakımlı dağlık alanlarda ulaşımın kesintisiz sağlanması amacıyla İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.