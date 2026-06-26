Yazın en büyük tehlikesi: Bir anlık cesaret hayatınızı karartabilir

"İLK MÜDAHALEDE YAPILAN YANLIŞLAR FELCE NEDEN OLABİLİR"

Suya atladıktan sonra boyunda şiddetli ağrı, hareket ettirememe, kol ve bacaklarda uyuşma, güç kaybı, denge bozukluğu veya nefes almada zorlanma gibi belirtilerin ciddi omurga yaralanmasına işaret edebileceğini ifade eden Balkan, "Yaralıyı hemen ayağa kaldırmaya çalışmak en sık yapılan hatalardan biridir. Boyun ve baş sabit tutulmalı, kişi gereksiz yere hareket ettirilmemeli ve vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmelidir. Bilinçsiz müdahaleler, mevcut omurilik hasarını geri dönüşü olmayan felçlere dönüştürebilir." uyarısında bulundu.