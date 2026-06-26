Yaz mevsiminde serinlemek amacıyla deniz, göl ve havuzlara yapılan kontrolsüz balıklama atlayışların ağır sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. Uzmanlar, özellikle derinliği bilinmeyen veya tabanı görülemeyen alanlara yapılan atlayışların boyun omurgası ile omurilikte kalıcı hasar oluşturabileceğine dikkat çekti.
Yazın en büyük tehlikesi: Bir anlık cesaret hayatınızı karartabilir
Yaz aylarında kontrolsüz balıklama atlayışların ciddi omurga ve omurilik yaralanmalarına neden olabileceğini belirten uzmanlar, özellikle derinliği bilinmeyen sularda yapılan atlayışların kalıcı felç riski taşıdığı konusunda uyardı.Kaynak: Diğer
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan, balıklama atlamalara bağlı yaralanmaların büyük bölümünün boyun bölgesinde meydana geldiğini belirterek, bilimsel verilere göre vakaların yaklaşık yüzde 90'ında servikal omurga hasarı görüldüğünü söyledi.
Başın suyun tabanına ya da fark edilmeyen sert bir cisme çarpmasının boyun omurlarında kırık, çıkık ve omurilik yaralanmalarına neden olabildiğini ifade eden Balkan, hastaların çoğunun şiddetli boyun ağrısı, hareket kısıtlılığı ile kol ve bacaklarda uyuşma şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurduğunu kaydetti.
Omurilik yaralanmasının daha ağır vakalarda kısmi ya da tam felçle sonuçlanabileceğini belirten Balkan, araştırmalarda hastaların yaklaşık yarısında hastaneye başvuru sırasında nörolojik kayıp tespit edildiğini aktardı.
"BİRKAÇ SANİYELİK DİKKATSİZLİK YAŞAM BOYU SÜREBİLECEK SONUÇLAR DOĞURABİLİR"
Yaz aylarında artış gösteren bu tür yaralanmaların büyük ölçüde önlenebilir olduğunu vurgulayan Op. Dr. Balkan, "Bu vakaların en dikkat çekici yönü, büyük kısmının basit tedbirlerle engellenebilecek olmasıdır. Anlık bir cesaret gösterisi veya ihmal, kişinin hayatını tamamen değiştirebilir. Oysa suya girmeden önce alınacak birkaç basit önlem, ciddi yaralanmaların önüne geçebilir." ifadelerini kullandı.
"HAYAT BİR ANDA TAMAMEN DEĞİŞEBİLİR"
Boyun omurgasında oluşan omurilik yaralanmalarının en ağır travmalar arasında yer aldığını belirten Balkan, bu kişilerin yürüyememe, ellerini kullanamama, günlük yaşamlarını sürdürememe ve çalışma hayatından uzak kalma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Üst seviyedeki omurilik hasarlarında ise solunum kaslarının etkilenmesi nedeniyle hastaların solunum cihazına bağımlı hale gelebileceğini ifade etti.
Tedavinin yaralanmanın düzeyine göre planlandığını aktaran Balkan, omurilik üzerindeki baskının erken dönemde kaldırıldığı bazı hastalarda önemli iyileşmeler görülebileceğini ancak ağır omurilik hasarlarında kayıpların tamamen giderilemediğini belirterek, "Günümüzde omurilik dokusu tamamen onarılabilen bir yapı değildir. Bu nedenle en etkili yaklaşım, oluşabilecek yaralanmaları önlemektir." dedi.
"GENÇ ERKEKLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA"
Balıklama atlayış kaynaklı yaralanmaların en çok 20-30 yaş grubundaki erkeklerde görüldüğünü belirten Balkan, arkadaş ortamındaki cesaret gösterileri ile sosyal medyada paylaşılan yüksekten atlama görüntülerinin gençleri risk almaya yönlendirebildiğini söyledi.
"İLK MÜDAHALEDE YAPILAN YANLIŞLAR FELCE NEDEN OLABİLİR"
Suya atladıktan sonra boyunda şiddetli ağrı, hareket ettirememe, kol ve bacaklarda uyuşma, güç kaybı, denge bozukluğu veya nefes almada zorlanma gibi belirtilerin ciddi omurga yaralanmasına işaret edebileceğini ifade eden Balkan, "Yaralıyı hemen ayağa kaldırmaya çalışmak en sık yapılan hatalardan biridir. Boyun ve baş sabit tutulmalı, kişi gereksiz yere hareket ettirilmemeli ve vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmelidir. Bilinçsiz müdahaleler, mevcut omurilik hasarını geri dönüşü olmayan felçlere dönüştürebilir." uyarısında bulundu.
"İYİ YÜZME BİLMEK TEK BAŞINA KORUMAZ"
İyi yüzme bilmenin bu tür kazaları önlemediğini dile getiren Balkan, yaralanmaların temel nedeninin boğulma değil travma olduğunu söyledi. Her boyun kırığının felçle sonuçlanmadığını ancak olay yerinde bunun ayırt edilemeyeceğini belirten Balkan, ağrı olmasa bile uyuşma, güçsüzlük ve hareket kısıtlılığı bulunan kişilerin mutlaka sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini ifade etti.
Balıklama atlayışlara bağlı boyun yaralanmalarının çoğunlukla sağlıklı ve genç bireylerde görüldüğünü vurgulayan Balkan, "Suya girmeden önce yalnızca birkaç saniye ayırarak derinliği kontrol etmek, bir insanın geleceğini değiştirebilir. Bazı kazalar saniyeler içinde yaşanır ancak etkileri ömür boyu devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.