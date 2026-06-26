Erman Toroğlu, Türkiye-ABD maçını yorumladı

"Hepimize hesap verin"

"Ben Türk vatandaşıyım, hepimize hesap versinler... Neden daha önce bu takımı çıkarmadın? Adam gibi mücadele etti bugünkü takım. Ben onlar mücadele ederken keyif aldım. Arkadaşları mücadele ederken Arda Güler sahneye çıktı. Assolist gibi parladı Arda arkadaşları oynarken. Orkun neden oynamadı daha önce... Montella kimin etkisinde kaldın, hesap versene!"