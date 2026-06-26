2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Türkiye ile ABD karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı mücadeleyi 3-2 kazansa da turnuvaya 3 puanla veda etti.
Erman Toroğlu, Türkiye-ABD maçını yorumladı
24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı, ABD'yi 3-2 mağlup etmesine rağmen turnuvaya 3 puanla veda etti. Karşılaşmanın ardından Erman Toroğlu, mücadeleyi Sözcü TV'de değerlendirdi.Kaynak: Diğer
Karşılaşmanın ardından Türk televizyonlarının deneyimli yorumcularından Erman Toroğlu, mücadeleyi Sözcü TV ekranlarında değerlendirdi.
Toroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Bugünkü maçtaki çocuklar bizim çocuklardı… Biz maçı almayabilirdik ama böyle milli takıma ben vardım. Bu takım mağlup olsaydı ben niye mağlup oldu demezdim."
"Teknik direktör Montella… Demek ki bundan önce çıkardığın 11'lerde aklını birileri çelmiş… Montella bugün İtalyan oldu. Futbolcular bizim çocuklar oldu…"
"Orkun bugün takımın en iyileri arasında… Orkun mücadele etti aldı konuştu. Takımda bugün benim beğenmediğim biri var Barış Alper. Ayakta duramıyor. Gol pozisyonuna giriyor, düşeyim mi düşmeyeyim mi kafası var."
Hacıosmanoğlu'na sert eleştiri
"Arizona rezaletinin ardından Hacıosmanoğlu'nun görevini yapmadığı ortaya çıktı. Hacıosmanoğlu… Adalet Bakanı'nı göreve çağıracağına sen görevini yap. İşini yap. Bunlarla uğraşma.
Sen bagajı falan bırak, kendi işine bak. Sen hazırlamamışsın kamp yerini… Montella da takım kaptanının altında ezilmiş. Sürekli yan top yapıyorduk bundan önce. Çünkü yan top yapınca dinlenirsin. Bak düzgün oynayınca nasıl oynuyoruz."
"Hacıosmanoğlu'nun hesap vermesi lazım. Biz kamp yerini yanlış seçtik. Hata bizde diyeceksin. Montella hesap vermesi lazım, 'Ben kaptanın altına ezildim' diyeceksin. O bizim milli takımımız değildi. Kader diyorlar ne kaderi. Bugün kader sana güldü. Ama bu kader değil, sen yaptın kaderi. Bugün doğru işler yaptın, sonunda kader sana geldi."
"Hepimize hesap verin"
"Ben Türk vatandaşıyım, hepimize hesap versinler... Neden daha önce bu takımı çıkarmadın? Adam gibi mücadele etti bugünkü takım. Ben onlar mücadele ederken keyif aldım. Arkadaşları mücadele ederken Arda Güler sahneye çıktı. Assolist gibi parladı Arda arkadaşları oynarken. Orkun neden oynamadı daha önce... Montella kimin etkisinde kaldın, hesap versene!"
Montella devam etmeli mi?
"Federasyon Başkanı ve Montella 'Nerede hata yaptım?' diyebiliyorsa devam etsin. İnkar etmesinler… Kabul edebiliyor musun? O zaman devam et. Yok benim yaptığım doğru diyorsan git. Bunun kararını kim verecek? Federasyon Başkanı… O kafada mı? Hayır değil. Ümitliydim Hacıosmanoğlu'ndan ama yok."