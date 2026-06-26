Savaşın başından bu yana sert yükselişler yaşayan altında tarihi çekilme yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde son 7 ayın en düşük seviyelerine gerileyen altında gram fiyatı 6 bin liranın altına düşmüştü.
Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatları ne kadar oldu? (26 Haziran 2026)
Ekonomistlerin ve finans analistlerinin 8 bin lirayı bulacak dediği gram altında tarihi bir gerileme yaşanıyor. Gram altın, Çeyrek altın, Yarım ve tam altında fiyatlar, yatırımcısını üzmeye devam ediyor.Yunus Arıkan
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Peki bugün altın ne kadar? İşte 26 Haziran 2026 Cuma günü altın fiyatları...
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Gram altın: 5 bin 995 lira (Alış) -5 bin 995 lira (Satış)
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Çeyrek altın: 9 bin 851 lira (Alış) - 9 bin 933 lira (Satış)
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Yarım altın: 19 bin 690 lira (Alış) - 19 bin 848 lira (Satış)
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Tam altın: 38 bin 601 lira (Alış) - 39 bin 394 lira (Satış)
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Ata altın: 39 bin 807 lira (Alış) - 40 bin 844 lira (Satış)
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Cumhuriyet altın: 39 bin 253 lira (Alış) - 39 bin 573 lira (Satış)
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22 ayar bilezik(Gramı): 5 bin 486 lira (Alış) - 5 bin 534 lira (Satış)
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