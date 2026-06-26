Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatları ne kadar oldu? (26 Haziran 2026)

Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatları ne kadar oldu? (26 Haziran 2026)

Ekonomistlerin ve finans analistlerinin 8 bin lirayı bulacak dediği gram altında tarihi bir gerileme yaşanıyor. Gram altın, Çeyrek altın, Yarım ve tam altında fiyatlar, yatırımcısını üzmeye devam ediyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatları ne kadar oldu? (26 Haziran 2026) - Resim: 1

Savaşın başından bu yana sert yükselişler yaşayan altında tarihi çekilme yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde son 7 ayın en düşük seviyelerine gerileyen altında gram fiyatı 6 bin liranın altına düşmüştü.

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Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatları ne kadar oldu? (26 Haziran 2026) - Resim: 2

Peki bugün altın ne kadar? İşte 26 Haziran 2026 Cuma günü altın fiyatları...

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Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatları ne kadar oldu? (26 Haziran 2026) - Resim: 3

Gram altın: 5 bin 995 lira (Alış) -5 bin 995 lira (Satış)

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Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatları ne kadar oldu? (26 Haziran 2026) - Resim: 4

Çeyrek altın: 9 bin 851 lira (Alış) - 9 bin 933 lira (Satış)

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Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatları ne kadar oldu? (26 Haziran 2026) - Resim: 5

Yarım altın: 19 bin 690 lira (Alış) - 19 bin 848 lira (Satış)

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Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatları ne kadar oldu? (26 Haziran 2026) - Resim: 6

Tam altın: 38 bin 601 lira (Alış) - 39 bin 394 lira (Satış)

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Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatları ne kadar oldu? (26 Haziran 2026) - Resim: 7

Ata altın: 39 bin 807 lira (Alış) - 40 bin 844 lira (Satış)

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Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatları ne kadar oldu? (26 Haziran 2026) - Resim: 8

Cumhuriyet altın: 39 bin 253 lira (Alış) - 39 bin 573 lira (Satış)

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Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatları ne kadar oldu? (26 Haziran 2026) - Resim: 9

22 ayar bilezik(Gramı): 5 bin 486 lira (Alış) - 5 bin 534 lira (Satış)

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