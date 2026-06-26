Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Alman bankacılık devi kötü haberi verdi: Şimşek'in enflasyon hayalleri suya düştü

Alman bankacılık devi kötü haberi verdi: Şimşek'in enflasyon hayalleri suya düştü

Alman bankası Commerzbank, Türkiye'de enflasyonun yüzde 30'un üzerinde kalmayı sürdüreceğini belirterek faiz indirimi için koşulların henüz oluşmadığı uyarısında bulundu. Banka, erken bir gevşemenin Türk lirasında oynaklığı artırabileceğini değerlendirdi.

Kaynak: Diğer
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Alman bankacılık devi kötü haberi verdi: Şimşek'in enflasyon hayalleri suya düştü - Resim: 1

Commerzbank, Türkiye'de enflasyonun %30'un üzerinde kalacağını belirterek faiz indirimi için uygun zemin olmadığını ve TL'de oynaklık riskine dikkat çekti.

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Alman bankacılık devi kötü haberi verdi: Şimşek'in enflasyon hayalleri suya düştü - Resim: 2

Commerzbank Research, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasında olası gevşeme sinyallerini değerlendirirken, mevcut enflasyon görünümünün faiz indirimleri için uygun bir zemin sunmadığını bildirdi.

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Alman bankacılık devi kötü haberi verdi: Şimşek'in enflasyon hayalleri suya düştü - Resim: 3

Banka, Türkiye'de enflasyonun yüzde 30'un üzerinde kalmaya devam edeceğini belirterek mevcut görünümün faiz indirimlerini desteklemediğini ve olası gevşemenin Türk lirasında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

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Alman bankacılık devi kötü haberi verdi: Şimşek'in enflasyon hayalleri suya düştü - Resim: 4

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ FAİZ İNDİRİMİNİ SINIRLIYOR

Commerzbank Analisti Tatha Ghose tarafından hazırlanan "TRY: Temel göstergeler olumsuz seyrederken Karahan gevşemeye göz kırpıyor" başlıklı raporda, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın para politikasında gevşeme ihtimalini gündeme getirdiği ancak mevcut enflasyon dinamiklerinin bu adımı desteklemediği ifade edildi.

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Alman bankacılık devi kötü haberi verdi: Şimşek'in enflasyon hayalleri suya düştü - Resim: 5

Raporda, Türkiye'de enflasyonun yüzde 30'un üzerinde kalmaya devam edeceği ve temel fiyat baskılarının güçlü seyrini koruyacağı öngörüldü.

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Alman bankacılık devi kötü haberi verdi: Şimşek'in enflasyon hayalleri suya düştü - Resim: 6

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ GEÇİCİ ETKİ YARATABİLİR

Commerzbank, petrol ve emtia fiyatlarındaki gerilemenin haziran ayı enflasyonunu geçici olarak aşağı çekebileceğini ancak bu etkinin sonraki aylarda tekrarlanmasının zor olduğunu vurguladı.

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Alman bankacılık devi kötü haberi verdi: Şimşek'in enflasyon hayalleri suya düştü - Resim: 7

REPO FONLAMASI ÖNE ÇIKTI

Raporda, bir hafta vadeli repo ihalelerine dönüşün bankaların efektif fonlama maliyetini yüzde 40 seviyesindeki gecelik borç verme faizinden

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