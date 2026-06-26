Alman bankacılık devi kötü haberi verdi: Şimşek'in enflasyon hayalleri suya düştü

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ GEÇİCİ ETKİ YARATABİLİR

Commerzbank, petrol ve emtia fiyatlarındaki gerilemenin haziran ayı enflasyonunu geçici olarak aşağı çekebileceğini ancak bu etkinin sonraki aylarda tekrarlanmasının zor olduğunu vurguladı.