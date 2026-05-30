Havalimanlarında serbest piyasa adı altında bir şişe suyun fahiş rakamlara satılması ve özellikle arındırılmış bölgelerde yolcuların alternatifsiz bırakılması yıllardır büyük tepki çekiyordu. Vatandaşın haklı feryadına kulak veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, havalimanı terminallerini ticari birer rant kapısı olmaktan çıkarıp yolcu dostu alanlara dönüştürmek için harekete geçti.

GELEN-GİDEN YOLCU SALONLARINA SEBİL KURULUYOR

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, ücretsiz içme suyu hizmeti havalimanlarının en yoğun olan ve yolcuların suya en çok ihtiyaç duyduğu stratejik noktalara yerleştiriliyor. Su sebilleri; uçuş kartı kontrolü öncesindeki check-in salonlarına, uçağa geçiş öncesi sıvı kısıtlamasının başladığı arındırılmış yolcu alanlarına, bekleme bölgelerine ve terminallerin gelen-giden yolcu salonlarına konumlandırılıyor.

14 HAVALİMANINDA MUSLUKLAR AÇILDI, SIRADA 32 İL VAR

Yurt geneline yayılması planlanan dev projede saha çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Mevcut durum ve hedeflenen planlama ise şu şekilde açıklandı:

Kurulumu Bitenler: Şu ana kadar 14 havalimanında su sebillerinin kurulumları eksiksiz tamamlanarak yolcuların ücretsiz kullanımına açıldı.

Çalışması Sürenler: Sipariş, imalat ve montaj aşamaları devam eden 32 havalimanında ise kurulumların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Nihai Hedef: Türkiye genelindeki 58 havalimanının tamamında bu uygulamanın yaygınlaştırılması ve yolcu yoğunluğunun tavan yaptığı alanlarda sebil sayılarının kademeli olarak artırılması öngörülüyor.