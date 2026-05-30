A Milli Futbol Takımımız tarihi bir başarıya imza atarak 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.
Montella 9 futbolcuyu Dünya Kupası'na götüremeyecek: İşte muhtemel isimler
Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Takımımız, kadrosunu 35 futbolcudan 26’ya düşürmek zorunda kalacak. İşte Montella’nın Amerika’ya götürmemesi beklenen 9 isim...İbrahim Doğanoğlu
Bizim Çocuklar, Dünya D Grubu'nda Paraguay, Avustralya ve ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek.
Öte yandan öncesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile hazırlık maçlarına çıkacak Türkiye'de 35 kişilik aday kadro açıklanmıştı.
FUTBOLCU SAYISI 26'YA DÜŞECEK
Dünya Kupası'nda kadroyu 26 kişiye düşürecek olan Montella'nın hangi 9 ismi Amerika'ya götürmeyeceği de merak konusu oldu.
MONTELLA'NIN KALECİ TERCİHİ
Kaleye Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer ve Ersin Destanoğlu'nu davet eden Montella'nın bu sayıyı 3'e düşürmesi muhtemel. FIFA ise 26 kişilik kadroda en az 3 kaleci bulunmasını şart koşuyor.
Geçmişte de Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Mert Günok'u tercih eden Montella'nın Ersin ve Muhammed'i Amerika'ya götürmemesi bir hayli muhtemel.
SAVUNMA TERCİHİ
Savunma hattında özellikle stoper noktasında genç futbolcular Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan'ın götürülmemesi olası; Montella'nın stoper tandeminde Ozan, Merih, Abdülkerim, Samet ve Çağlar'ı kullanması bekleniyor.
Beklere Zeki, Ferdi, Mert, Mustafa ve Eren Elmalı'yı davet eden Montella'nın Trabzonsporlu Mustafa'yı dışarıda bırakması da muhtemel duruyor.
ORTA SAHA HATTI
Merkez hatta Montella’nın, geçmişteki kadro yapısını büyük ölçüde korumak istemesi nedeniyle, devre arasında Beşiktaş’tan Braga’ya transfer olan Demir Ege Tıknaz’ı kadro dışında bırakması muhtemel görünüyor. Salih Özcan, bu sezon Dortmund formasıyla 70 dakika sahada kalsa da Montella'nın deneyimli isimden vazgeçmesi beklenmiyor. Stuttgart formasıyla etkili bir performans sergileyen Atakan da kafilede yer alması muhtemel isimlerden.
HÜCUM HATTINDA 3 KESİK DAHA OLASI
Hücum hattında ise Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın, Midtjylland’da oynayan Aral Şimşir ve Başakşehir’de forma giyen Yusuf Sarı’nın kafilede yer almama ihtimali öne çıkıyor. İrfan Can Kahveci de bu sezon beklentinin altında kalsa da tecrübe faktörüyle kafilede yer alması bekleniyor.
Son değerlendirmelere göre Montella’nın 9 kişilik son elemesinde şu isimlerin yer alması bekleniyor:
Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Yusuf Akçiçek, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz, Oğuz Aydın, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı.