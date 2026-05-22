İngiltere ve Avrupa genelinde özel havacılık, jet kiralama ve mühendislik hizmetleri sunan köklü havacılık firması Zenith Aviation Limited, içine düştüğü derin ekonomik darboğazı aşamayarak resmen iflas bayrağını çekti. Şirket, 15 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla kayyum yönetimine devredildi.

Nexus Corporate Solutions Limited şirketinden kayyum olarak atanan Paul Hargreaves, Zenith Aviation’ın iflas gerekçelerini açıkladı. Hargreaves; şirketin ciddi nakit akışı sıkıntıları yaşadığını, alacaklıların ödemelerini tahsil edemediğini, geçmiş dönem yönetimi ile ortaklık yapısından kaynaklanan kronik sorunların bu sonu hazırladığını belirtti.

Ticari sicil kayıtlarına göre Zenith Aviation, 2025 yılının başlarında Opul Jets tarafından satın alınmıştı. Bu hamleyle birlikte şirketin ticari uçuş operasyonlarını yürütmesini sağlayan Hava Operatörlüğü Sertifikası (AOC), uçak filosu ve bakım tesisleri el değiştirmişti. Ancak yaşanan hızlı yönetim değişikliğinin ardından Opul Jets, Aralık 2025 itibarıyla şirket üzerindeki kontrolünü tamamen bıraktı.

Havacılık sektöründe büyük yankı uyandıran bu ani kapanışın ardından, atanan iflas yöneticileri mağdur olan eski çalışanların yasal kıdem tazminatlarını alabilmeleri için resmi süreç başlattıklarını duyurdu.

Kayyum yönetimi, Zenith Aviation’ın mevcut varlıklarını ve genel mali durumunu inceleme altına aldı. Şirketin bir bütün olarak satılması ya da varlıklarının parça parça tasfiye edilmesi seçenekleri üzerinde çalışmalar sürdürülüyor.