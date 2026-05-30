2.30 promil alkollü çıktı, tek derdi eşi oldu: "Beni çok merak eder"

Aksaray'da alkollü şekilde direksiyon başına geçerek park halindeki araca çarpan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Gözaltına alınan sürücü, polis aracında sürekli eşini düşündüğünü söyledi.

Aksaray'da alkollü araç kullanırken kaza yapan bir sürücünün polis ekipleriyle yaşadığı diyalog dikkat çekti. Park halindeki araca çarpan sürücü, yapılan kontrolde 2.30 promil alkollü çıkarken, gözaltına alındıktan sonra eşini aramak için yardım istedi.

Kaza, Aratol Bahçeli Mahallesi 153. Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer T. (37) yönetimindeki 68 FB 202 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarptı.

Alkollü olduğu ortaya çıktı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 2.30 promil alkollü olduğu belirlendi.

"Eşim beni çok merak eder"
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan sürücü, polis aracına bindirildikten sonra yaşadıklarını unutup eşini aramak istedi.

Polis ekiplerinden yardım isteyen Ömer T., defalarca "Eşim beni çok merak eder" diyerek eşine haber verilmesini talep etti. Yaşananlar çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
