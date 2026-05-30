Emekli ve memurun kuruşu kuruşuna yeni maaş listesi

4 Aylık Enflasyon Farkı Netleşti: Yüzde 14,64 Cepte!



Yılın ilk çeyreğinde yaşanan fahiş fiyat artışları TÜİK'in resmi rakamlarına da yansıdı. Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat’ta yüzde 2,96, Mart’ta yüzde 1,94 ve son olarak Nisan ayında yüzde 4,18 olarak açıklanan enflasyon verilerinin ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,64’lük zam oranı şimdiden kesinleşti. Mayıs ve Haziran ayı enflasyonlarının da eklenmesiyle bu oranın çok daha yukarı tırmanması kaçınılmaz görünüyor.