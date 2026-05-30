Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin yaşam savaşı verdiği Türkiye’de, gözler Temmuz ayında maaşlara yapılacak artış oranlarına çevrildi. TÜİK’in Nisan ayı enflasyonunu yüzde 4,18 olarak duyurmasıyla birlikte, yılın ilk 4 ayına ait (Ocak, Şubat, Mart, Nisan) enflasyon verileri tamamlandı.
Emekli ve memurun kuruşu kuruşuna yeni maaş listesi
Emekliler ve memurlar için Temmuz zammı maratonunda geri sayım başladı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla TÜİK, milyonların kaderini belirleyecek Mayıs ayı enflasyon verisini 5 Haziran Cuma günü saat 10.00’da açıklayacak. Yılın ilk 4 ayında biriken yüzde 14,64'lük enflasyon farkı cepte kesinleşti.Derleyen: Züleyha Öncü
Kurban Bayramı takvimi nedeniyle bu ay 5 Haziran'a sarkan Mayıs ayı verisiyle birlikte zammın rengi büyük ölçüde belli olacak. ancak şu anki mevcut 4 aylık tablo bile maaşların nereye evrileceğini net bir şekilde gösteriyor.
4 Aylık Enflasyon Farkı Netleşti: Yüzde 14,64 Cepte!
Yılın ilk çeyreğinde yaşanan fahiş fiyat artışları TÜİK'in resmi rakamlarına da yansıdı. Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat’ta yüzde 2,96, Mart’ta yüzde 1,94 ve son olarak Nisan ayında yüzde 4,18 olarak açıklanan enflasyon verilerinin ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,64’lük zam oranı şimdiden kesinleşti. Mayıs ve Haziran ayı enflasyonlarının da eklenmesiyle bu oranın çok daha yukarı tırmanması kaçınılmaz görünüyor.
Kuruşu Kuruşuna Yeni Maaş Senaryoları
Kesinleşen ilk 4 aylık yüzde 14,64'lük zam oranına göre, cebe koyulacak asgari maaşlar kuruşu kuruşuna şu şekilde hesaplandı:
En Düşük (Taban) Emekli Aylığı: Mevcutta 20.000 TL olan en düşük emekli maaşı, ilk 4 aylık verilere göre 22.928 TL’ye yükselecek.
25 Bin TL Alan Emekli: Temmuz ayında maaşı en az 28.660 TL seviyesine çıkacak.
30 Bin TL Alan Emekli: İlk 4 aylık hesaba göre yeni maaşı 34.392 TL olacak.
Uygulama Farklılıkları ve Hak Kaybı Korkusu
Bakanlık ve SGK koridorlarında temel zam hesaplamaları bu göstergeler üzerinden takip edilirken, dul ve yetim aylığı alanlar başta olmak üzere milyonlarca vatandaş taban aylık formülünün kök maaşlara nasıl yansıyacağını büyük bir endişeyle bekliyor.
Uygulama farklılıklarının ortadan kaldırılması ve enflasyon canavarı karşısında alım gücü sıfırlanan emeklinin hak kaybı yaşamaması için gözler, TÜİK'in 5 Haziran'da ilan edeceği Mayıs ayı enflasyon oranına çevrilmiş durumda.
Gelecek yeni verilerle birlikte şekillenecek tablolardaki temel zam hesaplaması ise şu göstergeler üzerinden takip edilecek: