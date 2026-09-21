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Kaynak: İHA

Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 54 yaşındaki K.Ç., boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi 47 yaşındaki eşi Emine Çil’i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olayın faili K.Ç. polis ekipleri tarafından polis ekipleri tarafından silahla birlikte yakalandı. Çil’in öldürülmeden 2 saat önce sosyal medyada yaptığı ardı ardına 2 paylaşımsa dikkat çekti.

Çil’in paylaşımlarında, "Hani çiçekler çok güzel açınca ‘yerini sevdi’ deriz ya, insan için de aynısı geçerli. Açtığı yer var, solduğu yer var" ve "Sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten. Ol emrini veren öl emrini verene kadar oyuna dahilim" sözleri dikkat çekti.