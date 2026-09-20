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Kaynak: AA

Vahşetin adresi bu kez Gaziantep'in Şahinbey ilçesi oldu. Harun K. eşi Merve K.'yi pompalı tüfekle ateş ederek katletti. Merve K. ağır yaralanırken, zanlı daha sonra evden çıkarak sokakta rastgele ateş açtı.

Silahlı saldırıda 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Merve K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sokakta açılan ateş sonucu yaralanan 4 kişi ise kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Harun K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.