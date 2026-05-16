Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeki 3 tekerlekli elektrikli motosikleti kullanan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 5 kişiden 1 çocuk ve 1 kadın yola savruldu.
O sırada motosikletin arkasından gelen otomobil sürücüsünün dikkati sayesinde kadın ve çocuk ezilmekten son anda kurtuldu.
Kaza nedeniyle çevrede panik yaşandı. Olay anı ise bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.