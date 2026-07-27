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Kaynak: AA / İHA

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde bahçelik alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede korku dolu anlar yaşattı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında yükselen alevler, bahçede bulunan bir otomobil ile serayı etkisi altına aldı. Yangının hızla yayılması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki eve sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak alevlerin içerisinde kalan otomobil ve sera tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.