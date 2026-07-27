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AHBAP soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştığı operasyon detaylarında AHBAP derneğinin ev, konteyner alımları ve çeklerin incelendiğini; bu kapsamda düzenlenen operasyonlarsa 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gürlek'in açıklaması şöyle:

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir.