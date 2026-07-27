Avrupa'da son beş yılda konut fiyatlarındaki değişim dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Listenin zirvesinde açık ara farkla Türkiye yer aldı. Türkiye'de konut fiyatları son beş yılda yüzde 1.233 artarak Avrupa'daki tüm ülkeleri geride bıraktı.
Konut fiyatlarındaki rekor artış rakamlara yansıdı: Türkiye Avrupa ülkelerine fark attı
Avrupa'da konut fiyatları son beş yılda en fazla Türkiye'de arttı. Yüzde 1.233'lük yükseliş, tüm ülkeleri geride bıraktı.Kaynak: Diğer
Türkiye'nin ardından en yüksek artışın görüldüğü ülke yüzde 101,7 ile Macaristan olurken, Bulgaristan yüzde 84,1, Litvanya yüzde 81,5 ve Estonya yüzde 74,7 ile ilk beşte yer aldı.
Batı Avrupa ülkelerinde ise artışlar daha sınırlı kaldı. Hollanda'da konut fiyatları yüzde 49,9, İspanya'da yüzde 40,9, Birleşik Krallık'ta yüzde 24,1, Almanya'da yüzde 12,1 ve Fransa'da yüzde 9,3 yükseldi.
Finlandiya ise son beş yılda konut fiyatlarının gerilediği tek ülke olarak öne çıktı. Ülkede fiyatlar yüzde 4,6 düştü.
Veriler, Türkiye'deki konut piyasasında yaşanan fiyat artışının Avrupa ortalamasının çok üzerinde seyrettiğini ve diğer ülkelerle arasındaki farkın giderek açıldığını ortaya koydu.