Japonlar kararını verdi: Ford ve Chevrolet'i geride bırakan marka şaşırttı

Bunun yanında, devlet teşviklerini de unutmamak gerekir. Tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi, Japonya'da da EV alımlarına yönelik sübvansiyonlar mevcut. Haziran ayında Tokyo, mevcut ulusal sübvansiyonların üzerine eklenebilecek kendi EV sübvansiyonlarını genişletti. Bu politikalar, sadece Tesla satışlarını değil, Toyota bZ4X gibi yerli üretim Japon EV'lerinin satışlarını da önemli ölçüde artırdı. Elon Musk'ın Japonya pazarına uzun süredir göz diktiği biliniyordu ve Tesla'nın bu yükselişi, şirketin hedeflerine ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlediğine işaret ediyor.

Tabii ki bu büyüme, ülke genelinde perakende mağazalarını ve servis merkezlerini genişletme gerekliliği gibi yeni zorlukları da beraberinde getiriyor.