Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobil sürücüsü U dönüşünün yasak olduğu bir noktadan dönüş yapmaya çalıştı. Bu sırada karşı istikamette ilerleyen bir otomobil son anda manevra yaptı.

Bunun üzerine araçtan inen 4 kişi, diğer otomobilin sürücüsüyle tartışmaya başladı. Aralarından bir kişi ise tekme ve yumruklarla araç içerisindeki sürücüye saldırdı. Daha sonra saldırganlar, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Darbedilen otomobil sürücü şikayetçi olurken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin bir süre sonra aracın plakalarını söktüğü otomobilin ise ertesi gün satıldığı öğrenildi. Polis tarafından yakalanan otomobil sürücüsü E.Ş.'ye 226 bin lira idari para cezası uygulandı. E.Ş.’nin verdiği ilk ifadede, otomobilin arka koltuğunda bulunan şüphelileri tanımadığını, araç sahibinin ehliyeti olmadığı için aracı kendisinin kullandığını söylediği öğrenildi. Şüpheli E.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.